娛圈單打︱他用生命來演戲　訪京泡湯真走寶

金馬影帝吳慷仁好戲人盡皆知，他本來帶着兩部代表作──《富都青年》和《但願人長久》登上北京國際電影節，但主辦方忽然表示「拷貝損壞無法修復」、「宣傳周期安排調整」而取消放映，連帶吳慷仁也訪京泡湯，有冇搞錯！

兩部電影皆橫掃港台多個電影大獎，《富》片令吳慷仁升格金馬影帝，《但》片則仍在香港放映，話「拷貝損壞無法修復」，真係講都冇人信。大陸粉絲為此感到憤怒，紛紛大喊「還我吳慷仁」！比較起來，香港粉絲真係好幸福，唔止可以喺戲院欣賞影帝神級演技，吳慷仁更多次到訪香港，就連喺香港電影金像獎「食白果」，依然笑口常開。

41歲的吳慷仁初出道演過不少偶像劇，例如《下一站，幸福》，惟發展一般，直到近年演技開竅，《我們與惡的距離》、《華燈初上》、《模仿犯》皆獲得高度評價。他為了演好《但》片道友爸爸一角，除了減磅變成「人乾」，更提早一個月到港，天天搭船到戒毒所外觀察道友走路、吐痰的模樣；放假亦特地飛來香港化上老妝，頂着烈日當空坐在深水埗公園觀察阿伯神態。

他由40歲演到60歲，完全融入角色，絲毫沒有「吳慷仁」痕迹，也是全片靈魂。可以說，若《但》片沒有找來吳慷仁主演，不可能有如此好口碑。

最近大陸又刮起抵制台灣藝人風潮，S.H.E的Hebe原獲邀參加五一音樂活動，被小粉紅舉報台獨後已打退堂鼓。吳慷仁係咪因為咁而受到波及，真係冇人知。另一說法，係《但》片隱晦地涉及社運議題，唔通因為咁觸碰咗大陸紅線？