星玄｜鄭嘉穎愛妻號人設崩壞？激罕發聲全因陳凱琳太性感

今日係5月1日農曆三月廿三，今日幸運星係獅子座，搵一個浪漫場合，向伴侶表達心意會有好結果。而愛妻號鄭嘉穎就係獅子座，向來鍾意放閃嘅鄭嘉穎，為咗Grace可以安心去非洲旅行，心甘情願留喺屋企凑仔，連好兄弟馬國明嘅婚禮都去唔到，所以一定要趁今日book間餐廳，同老婆陳凱琳（Grace）一齊撐下臺腳，今日同Grace互訴衷腸，甜蜜效果一定爆燈，兩公婆感情一定更sweet！

陳凱琳（Grace）前幾日就以淡粉色薄紗套裝示人搶Fo，疑似真空上陣，胸前設計令上圍若隱若現。着得咁性感連鄭嘉穎都忍唔住出聲，Grace喺社交平台留言話：「出門口嘅時候又爭啲畀人話啦！不過都係少少性感啫... ...」結婚咁多年，兩公婆都仲咁sweet，真係幾難得！

而肖狗嘅朋友會遇到貴人，可為事業帶來新機遇。視后李佳芯（Ali）就係肖狗，Ali近年被傳遭TVB投閑置散，但呢排終於接拍新劇《麻雀樂團》，而且同視帝譚俊彥（Shaun），一齊出演主角陣容，真係令人十分期待，成功「解凍」嘅Ali，一定可以被趁新劇播出，被更多貴人賞識，事業分分鐘更上一層樓。