「鐵金剛」誕生60年　原來仲有兩位男星都演過占士邦

英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）自從於《007：生死有時》（No Time To Die）最後一次演超級特務「占士邦」之後，一眾「邦」迷最關注就是最終邊位演員會走馬上任飾演第7任「占士邦」？不過翻查「占士邦」的歷史原來有兩位已故影星亦飾演過該角色而解為人知，其中一位更早過「首代占士邦」辛康納利（Sean Connery）出現於螢幕上！

話說創造「占士邦」的已故小說作家伊恩費林明（Ian Fleming）於1953年推出首本「占士邦小說」《Casino Royale》時已決定將小說拍成電影或劇集，而於小說推出後翌年，哥倫比亞廣播公司（CBS）就以1,000美元（約7,820港元）大約現時數目11,346美元（約88,725港元）買下伊恩的小說版權，並將之改編成1小時的電視劇集，成為他們長篇劇集《Climax!》系列其中一集。並由美國男星Barry Nelson 飾演「占士邦」一角。

由於劇集片長僅1小時的關係，劇集被迫抽取小說其中一小部分來拍攝，而最大改動就是原本來自英國的「占士邦」被改寫為美國特工，並由另一英國特工協助。劇集推出後觀眾反應一般，未能令「占士邦」一角走紅，直至1961年才由男星辛康納利將之在銀幕「發揚光大」紅足60多年。

除了Barry Nelson 之外，1967年哥倫比亞電影公司亦見《鐵金剛》電影大受歡迎，加入戰團買下伊恩首本「占士邦小說」《Casino Royale》的版權，以喜劇形式拍成電影《鐵金剛橫掃皇家賭場》，並找來英國紅星大衛尼雲（David Niven） 飾演「占士邦」。只可惜觀眾不受落，到了2006年美高梅再改編成《新鐵金剛智破皇家賭場》，並成功捧紅首次飾演「占士邦」的丹尼爾格力。