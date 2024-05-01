關節美白法 3個保養秘訣改善暗沉

女生們都非常在意臉部美白，卻常常忽略手肘和膝蓋關節的保養，長久下來不但容易形成黑色素沉澱、還會引致粗糙和暗沉等問題。到了夏天時穿上背心熱褲時，便容易暴露出黑關節的尷尬情況。要改善這個問題其實只需要以下的簡單步驟，相信只要堅持下來，便很快會看到自己的手腳關節開始變白了。

要解決黑關節的問題，首先要從根源入手，關節會變黑主要原因有天生基因、缺乏足夠防曬和老廢角質堆積，常見關節暗沉的部位包括有手指關節、膝蓋和手肘。由於關節的皺摺比較多，角質層也會較厚，加上長期與衣服摩擦的情況下，皮膚會引發保護機制，自行生成角質保護關節不受傷害，如果沒有定期保養，加上日曬，關節肌膚便會形成色素沉澱，更顯暗沉，出現「愈來愈黑」的情況。

要解決色素沉澱最重要的一步就是去角質，堅持定期進行的話，能有助維持白嫩幼滑的肌膚。可使用含有杏仁酸、果酸、水楊酸和海鹽等成分的磨砂膏，輕輕擦拭在關節處，注意顆粒大小適中便可，不要以為愈粗就愈能清潔乾净，反而更會傷害肌膚。如果肌膚角質比較薄，則可以使用凝膠類的去角質產品，只要輕輕塗抹在關節部位直至不再出現新皮屑便可以了。

衣着與關節變黑也有關係，關節和衣服長期摩擦下，會生成更多角質保護關節。因此日常可減少穿着緊身、貼身衣物，例如緊身牛仔褲、運動leggings和貼身T shirt等，可改穿工裝褲、寬腳褲和百褶長裙等，減少衣服和關節之間的摩擦，有助讓關節回歸白皙。

除了外在的保養，內在也非常重要，在飲食中加入天然美白食物，能有助關節快速變白。例如檸檬可幫助美白、收縮毛孔；西柚能防止日曬傷害，並促進膠原蛋白的增生；至於奇異果則含有豐富的維他命C，可減低因為紫外線而導致的皮膚老化，同時能抑制黑色素生成，不過胃酸倒流的人士就應避免進食這類高酸性的水果。