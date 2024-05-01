狄維莊遜被爆片場例遲新片增3.9億成本　舊拍檔賴恩雷諾士曾不滿

美國動作男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）被爆經常耍大牌於片場遲大到，導致預期今年11月上映的新片《Red One》成本增加5千萬美元（約3.9億港元），推高至2.5億美元（約19.5億港元）。知情者透露，他每天平均例牌遲到7至8小時，有時甚至缺席：「簡X直係災難。狄維完全唔X理。」另一知情者又指狄維於片場遠離休息車的話，小便不會用廁所，而是會屙在膠水樽中，由助理丟掉，引起工作人員怨言。

狄維再被爆拍攝2021年電影《紅色通緝令》（Red Notice）時，因為例遲，令本身已因疫情變得困難的安排更複雜，惹加拿大男星拍檔賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）不滿，忍不住找狄維理論，不同消息透露不同的激烈程度，不過兩人翌日繼續拍攝，未受事件影響，現在兩人亦關係友善。

製作《Red One》的電影公司隨即發出聲明否認：「狄維莊遜與監製Seven Bucks是《Red One》的好拍檔，今個假期檔全年齡觀眾都會喜愛。試片的反應相當好，動漫節的迴響便是好例子，沒有狄維持續的努力與支持，我們無法完成。任何報道指他於片場遲到7至8小時，是既荒謬又虛假。」電影公司又放風指狄維平均最多只遲到1小時，又指電影成本上漲15%是平常事。