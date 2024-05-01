五月天香港開唱「雨神」同行　阿信：好大挑戰！

台灣天團五月天在中環海濱活動空間舉行的《回到那一天》25周年巡迴演唱會香港站7場演唱會，昨晚（30日）首場即遇黃雨，晚上9時半左右天文台發出黃色暴雨警告，接着暴雨及行雷閃電，大會最後提早10分鐘於晚上9時55分宣布演唱會被迫停騷。

五月天頭場全場爆滿，歌迷十分熱情，加上天氣翳焗，氣氛熱熾，而核心外圍也聚集了逾千人免費聽歌，人群包圍中環海濱一帶，有人帶定沙灘蓆在碼頭坐，亦有人自得其樂地揮動螢光棒。演唱會準時於晚上7時20分開騷，五月天主音阿信、團長暨結他手怪獸、結他手石頭、貝斯手瑪莎和鼓手冠佑，首先出現在大螢幕上，乘坐着25周年飛機的畫面降落到會場，成員逐一「落機」，連唱4首快歌炒熱氣氛。阿信先打招呼：「想不想我們？多謝大家今日來到。」

石頭接着表示看到歌迷有人想哭，已分不清是汗水還是淚水；瑪莎入鄉隨俗用廣東話打招呼:「好耐無見，大家好。」他又稱今次來港並不容易，兩日前仍然覺得不真實，笑言唱完兩首歌後，終感受到香港的熱天氣。冠佑前晚綵排後，曾出外走走，看到好多歌迷跟他揮手，希望大家同五月天一同進入時光旅程。阿信表示過去25年發行了好多歌曲，他揮動摩法螢光捧，引領大家走入時光機，進入時光機後，他們有不同的時空發展，化身「老頑童」「ENERGYY」「靠五人」和「頭頭交響樂團」等，造型搞笑。

演唱會舞台設計極盡視聽效果，大螢幕投影立體逼真，中間設有一個旋轉大舞台，他們坐上一部紅色開篷車上，於旋轉舞台上轉着唱。穿長裙的瑪莎，似乎最怕熱，熱到滿頭大汗的他，不停用毛巾抹汗，衣服都濕透，他講笑說「我濕曬，可能無着底褲。」阿信聞言貪玩想揭起瑪莎的長裙偷睇。

他們透過時光隧道，由1999年出道時唱到今日，當中包括1999年首張專輯的《志明與春嬌》，螢幕晒出他們出道時的清澀舊照、2000年的《終結孤單》《憨人》、2001年《人生海海》以及2008年《我心中尚未崩壞的地方》時更唱到飆高音。

阿信表示這幾天香港好大雨，惡劣天氣下搭建舞台是一個大挑戰，需要不少工作人員配合，從台灣搬來100個貨櫃，將台中的舞台原汁原味搬到香港，覺得每年每次見面都好珍貴。到點唱環節，不少歌迷都有備而來，高舉點唱紙希望成功點唱，結果五月天應要求唱了《勇敢》、《好不好》和《彩虹》。