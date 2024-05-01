糭香四溢端午風味　帝港酒店集團Royal Delights(R+)呈獻經典及創新端午節糭

【特約報道】端陽佳節，糭子飄香。為迎接這個闔家歡聚的端午節，帝港酒店集團Royal Delights(R+)誠意獻上一系列用心製作、充滿傳統特色的端午糭子，包括至尊足斤裹蒸糭、五香瑤柱鹹肉糭及帝港湘蓮鹼水糭。2024年6月3日前於帝都、帝京、帝景及帝逸酒店購買可享折扣優惠；由即日起至2024年4月30日於網上商店預訂更可享獨家快閃優惠。

吃糭子也要吃得健康！帝港酒店集團準備了全新特色端午糭子組合──【三色有機養生糭】。組合內有三款素食糭子，包括龍爪鮮菌金栗糭、玫瑰雲豆冬茸糭及陳皮南瓜籽豆沙糭，素食人士絕對不能錯過；如果想一次過品嚐多款特色糭子，【帝港御品五寶糭】就最適合不過，包括迷你瑤柱鹹肉糭、迷你湘蓮鹼水糭、龍爪鮮菌金栗糭、玫瑰雲豆冬茸糭及陳皮南瓜籽豆沙糭，一共五款口味，讓您大快朵頤，送禮亦同樣適合。另設有一直以來大獲好評、用料上乘的金裝佛跳牆鮑魚糭，矜貴又豪氣，「糭」有一款合您口味！

傳統口味 一應俱全

每隻重600克的至尊足斤裹蒸糭為傳統端陽糭，採用頂級挑骨腩肉，甘香鬆化，配合優質燒鵝肉、原粒瑤柱、冬菇、金華火腿、蓮子、栗子等多種傳統材料製作，用料上乘。打開荷葉時，香氣撲鼻而來，風味絕佳，送禮自奉皆宜。

傳統的五香瑤柱鹹肉糭同樣會令您垂涎三尺！一級鹹蛋黃、優質瑤柱及蓮子等材料，配上以五香粉調味的腩肉，肉鮮味美，絕對是端午節必吃之選。帝港湘蓮鹼水糭以晶瑩的糯米包裹著頂級蓮蓉餡，軟滑綿香又甜而不膩，令人回味無窮。

創新口味 突破傳統

【三色有機養生糭】三款素糭各有特色，既有佳節特色也充滿營養元素，三色有機養生糭絕對是健康之選。

玫瑰雲豆冬茸糭：甜甜蜜蜜的玫瑰雲豆冬茸糭以營養及顏色同樣豐富的五色雲豆，包括紅腰豆、大紅花豆、大白雲豆、黑豆及白奶花豆、冬瓜茸及玫瑰醬製作而成。雲豆浸透一日一夜後再混合糯米，內藏冬瓜茸及玫瑰醬，蒸煮五小時而成。糭子豐富口感，加上陣陣玫瑰香甜氣息，女士定必喜愛。

龍爪鮮菌金栗糭（新口味）：每年「糭」有新口味！今年大廚創作的全新素食糭子──龍瓜鮮菌金栗糭。龍瓜菌有提高免疫力的功效，大廚配以金栗、玉米糝及淮山等製作而成，入口帶菌香，加上金栗的香甜味道，令人吃不停口。

陳皮南瓜籽豆沙糭：注重健康的您一定不可以錯過陳皮南瓜籽豆沙糭，營養爆燈的南瓜籽含有豐富礦物質及維他命，可以增強體力及促進新陳代謝；加入陳皮點綴回甘，香氣逼人；而豆沙則入口香滑清甜，讓您享受甜蜜滋味。

傳統口味迷你瑤柱鹹肉糭及迷你湘蓮鹼水糭份量剛好，適合一人享用，當作早餐及下午茶亦是不錯的選擇。而素食人士就不可錯過三款創新口味的素糭。龍爪鮮菌金栗糭是今年新口味，以有助提高免疫力的龍爪菌，配以金栗、玉米糝及淮山等製作而成，帶給您不同的素糭滋味。陳皮南瓜籽豆沙糭以營養豐富的南瓜籽配搭回甘的陳皮及甜甜的豆沙，口感豐富，為您帶來甜蜜滋味。玫瑰雲豆冬茸糭則以營養及顏色同樣豐富的五色雲豆、冬瓜茸及玫瑰醬製作而成，入口帶陣陣玫瑰香甜氣息。

經典中菜──金裝佛跳牆鮑魚糭

若論豪氣之選，金裝佛跳牆鮑魚糭必居首選。以中國名菜佛跳牆作為靈感，餡料用上多款矜貴食材，包括原隻鮑魚、滋補海參、原粒瑤柱甫、冬菇、金華火腿等炮製而成，並特別以頂級挑骨腩肉代替傳統肥肉，帶來升級滋味。蒸煮後，食材鮮味共冶一爐，滲透糯米之中，把糭子切開，香氣四溢，將原盅佛跳牆完美變成特色的五月糭。

最後訂購日期：3.6.2024

換領及現貨購買日期：帝都酒店．帝景酒店．帝逸酒店｜8.5.2024 – 4.6.2024、帝京酒店｜8.5.2024–7.6.2024

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