小S遭助理質疑冇能力　爆Seed狂Loop：我主持唔專業？

藝人小S（徐熙娣）憑直率、幽默性格縱橫台灣主持界多年，圈粉無數嘅佢所主持嘅訪談綜藝節目，更係收視屢創新高。日前，《小姐不熙娣》就透過社交網分享一段節目花絮，只見製作人要助理派翠克講出小S3個缺點，未料聽完嘅小S即刻變臉鬧返轉頭，真實反應笑死唔少網友。

只見助理派翠克被製作人要求講出小S3個缺點時，先係臉有難色表示：「怎麼可能」，未料小S大方道：「一定要講，我希望你能承受得住。」對此，派翠克先係「試水溫」透露小S錄影時「可能」會突然唔知錄到去邊，會偷偷地問佢今集來賓係邊位，令小S即場變臉道：「你是說我主持到一半不知道自己在幹嘛，你是說我整個流程整個亂掉，沒有handle住全場？我有這樣子過嗎？你是說我不夠專業是不是？」

面對小S噴射式嘅質問，嚇到派翠克即刻表示小S主持相當專業，未料小S對此耿耿於懷，仲轉頭問其他工作人員道：「這個是不是就是說我不是一個…我不是一個專業的主持人？」淪為背景嘅派翠克全程一邊用手遮嘴，一邊狂表示冇咁嘅意思。而2人搞笑互動，亦引嚟唔少網友留言道：「一看就知道小S在鬧派翠克！」、「好像不能回答這麼敏感的問題呀！」、「笑死，小S根本不給派翠克解釋！」