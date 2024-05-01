陳瀅帶新寵行山　孭帶一個致命原因隨時令愛犬癱瘓

無綫小花陳瀅向來是愛犬之人，家有3隻小狗，包括「大佬」Diesel、「二哥」Baymax及「細佬」Kumo，3隻狗仔都曾參與過電視演出，十分有表演欲。陳瀅近日家中又添新成員，本月中她在社交網晒出與新寵Whiskey的合照，日前更帶Whiskey一起行山！

陳瀅晒出多張行山照，並寫：「first hike with whiskey. 」相中所見，她用寵物孭帶孭着愛犬Whiskey，又抱起Whiskey聞花，而Whiskey似乎對周圍環境都十分好奇，在山上狂跑，又聞花食花，不少網民都大讚可愛！

不過有網民留意到陳瀅用的這款孭帶令Whiskey長期處於雙腳懸空的狀態，擔心會傷及狗狗的脊椎，紛紛留言溫馨提醒：「臘腸狗本身腰長，用呢款打直嘅揹袋對所有狗狗脊椎骨都好傷，好易出現頸推移位，嚴重可以導致後肢癱瘓，要動手術先可復原」、「下次唔好用呢啲揹帶，垂直對臘腸條腰唔好，抱佢都盡量要打橫抱，抱埋佢後腳，如果唔係好傷佢腰椎」、「長身形嘅狗係特別要水平抱起，先唔會令佢哋脊骨受壓」、「有啲植物唔可以畀佢聞呀！」