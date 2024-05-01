【簡潔生活學】製作苔蘚畫　治愈又悅目

自從上年參與一些長者工作坊的義工活動後，內心感到踏實又滿足，所以年初便定下目標，希望參與更多義工活動，並且擴大服務對象範圍。上月中我和公司團隊便到赤柱馬坑邨長者鄰舍中心，和一班老友記學習製作「永生苔蘚畫」。

所謂永生苔蘚，是把自然生長的苔蘚通過脫水、烘乾、染色等程序，把苔蘚保鮮下來，利用永生苔蘚製成的作品，不需要澆水或特別照顧，只需要放在乾爽環境下，就可以保持原貌。

這天活動很開心能再次邀請到「籽蕾‧賢聚Green Thumbs」創辦人兼註冊園藝治療師Carrie Chu擔任導師，她每次教導都非常細心又有耐性。

至於今次工作坊對象，主要為腦退化長者的家人及其照顧者，由於在照顧者路上充滿各種壓力，為了讓他們的身心得到紓緩、能與家人一起走更遠的路，因此特別安排這類輕鬆活動，齊齊玩吓笑吓傾吓。

各位參加者都發揮出無窮創意，作品水準也很高。活動結束前，在中心的倪姑娘帶領下，他們更合唱了一首「朋友」送給我和義工團隊，實在令我很驚喜！最後，他們還親手寫下感謝卡，非常窩心。當同事看到卡上寫下：多謝「靚女義工」，同事們都哈哈笑起來。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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