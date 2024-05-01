王心凌張韶涵江蘇開騷只唱4首歌　觀眾喪淋雨怒插詐騙

新加坡歌手許美靜日前在南京舉辦演唱會，由於經典曲目都交由樂隊老師代唱，加上與粉絲頻繁互動，整場演唱會只唱30分鐘，讓現場觀眾不滿嗌退票。沒想到類似事件再度上演，以天后王心凌和張韶涵孭飛的演唱會，兩人竟然各自只唱了4首歌，加上台下粉絲淋了3小時的雨，認為演唱會根本是詐騙，紛紛要求退票。

內地江蘇昆山市舉辦的「時光演唱會」，主打張韶涵、王心凌及李健三組歌手。雖然主辦單位表示，3人演出總計長達2小時，不過根據現場觀眾表示，王心凌和張韶涵都只唱4首歌，李健則是唱了7首，其餘時間則由不知名的歌手和樂團撐場，讓在場觀眾嬲爆。

由於現場音響設備太差，導致張韶涵和李健演唱時，因為機器故障的緣故，必須重新演唱一遍。加上當時雨勢不斷，除了歌手必須撐傘開唱，現場觀眾更是足足淋了3小時的雨，種種原因讓所有人認為演唱會根本像是詐騙，紛紛怒吼要求退票。

由於近來天公不作美，許多歌手開唱時紛紛「雨神同行」，像是蔡依林日前在溫州開唱，唱到一半時忽然下起傾盆大雨，不過她沒有撐傘或躲雨，仍舊繼續演唱，甚至陪同歌迷一起淋雨，可以說是相當敬業。另外，五月天昨（30日）在香港舉行演唱會，也因為天文台發出雷暴警告，因此唱到尾聲時，突然宣布取消演出，並改由在粉專直播進行線上Encore。

完騷後，張韶涵工作室就晒出病床照，讓粉絲相當擔心。張韶涵工作室今日（1日）日凌晨晒出她躺在病床上打點滴的照片，據悉是因突發急性腸胃炎，但她仍抱病上台直到演出結束才就醫。工作室回應：「很抱歉讓大家擔心了，張韶涵下台後有第一時間就醫，一切安好。也辛苦在現場一起淋雨的朋友。」