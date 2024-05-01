佘詩曼做繼承者遭掌摑　經典視帝羅嘉良惡鬥視后

由張智霖及楊茜堯等主演的《家族榮耀》推出時成績不錯，2022年播出大結局更錄得（7天跨平台總收視）30.3點高收視，全劇平均收視亦達27點。台前幕後未幾即開拍續集《家族榮耀之繼承者》，稍後將於翡翠台首播，而昨晚（4月30日）無綫推出首個宣傳預告片造勢。

該劇分別於馬來西亞及香港取景，並同樣以豪門家族為題材。故事講述扮演丘家長孫女的佘詩曼（阿佘）精明能幹，但「父親」許紹雄看淡權力及名利，令她在家族中一直不得勢，而公司大權則落在「叔父」羅嘉良，以及其兒子羅子溢手中，不過當「丘老太爺」劉江病重時，竟留下委託書着阿佘全權代理集團主席要務，令原本已關係緊張的丘家一夜變天，一幕幕峰迴路轉的繼承者爭奪戰如箭在弦！

劇集由宣布開拍續集至今，一直獲得外界關注，而無綫昨晚釋出的首條預告片中，17位主演全面曝光，當中包括佘詩曼、羅嘉良、林峯、黃浩然、陳靜、陳瀅、王敏奕及羅子溢等等，每個角色都各懷鬼胎，釋發仇恨眼神，配以「豪門上流全員惡鬥」宣傳字句，張力十足。去年《萬千星輝頒獎典禮》中連掃3個視后級大奬的阿佘，演出自然令人期待，而上季大結局以彩蛋形式登場的羅嘉良，以一頭微曲白髮的老妝，配以老謀深算的神情於預告片登場，亦相當搶鏡。