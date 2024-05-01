舌尖品味歐洲足球盛事

歐洲四大足球聯賽進入最後直路，加上歐洲國家盃舉行在即，今年注定是足球之年。想感受氣氛除咗睇直播，仲可到訪世界不同的「星」級餐廳。今次介紹3間均由球星開設，菜式富有「球味」的同時，連裝潢氣氛也讓人感受到足球狂熱；球迷們事不宜遲，馬上Kick Off！

安道爾：球王開設成地標

阿根廷球王美斯好波就人所共知，原來副業都相當多，其中一個「興趣」是開餐廳。位於小國安道爾的西餐廳Hincha正正由他跟酒店集團Majestic合夥開設，坐落於當地五星級酒店MiM Hotel一樓位置，自去年3月向公眾敞開大門後就吸引不少食客慕名而來，也成為當地新進旅遊地標。

「Hincha」在西班牙語有球迷的意思，餐廳由廚師到侍應都穿上美斯招牌的10號球衣，藉此拉近與球迷距離。食物方面，在名廚Nandu Jubany帶領下，客人可享用各式佳餚，部分菜式更融入了美斯最喜愛的阿根廷風味，售價由15至29歐元的薄餅，到每公斤390歐元的豪華日本和牛等，總有一款能滿足食客挑剔的味蕾。

芸芸菜式中，以一款名為「Ballon d'Or」的甜品最為特別，它以美斯8奪的金球獎外形為靈感，金色朱古力脆皮內裝滿了忌廉、爆谷、堅果、棉花糖、花生朱古力豆及彩虹朱古力豆，入口完全是甜味大爆發。這甜品外賣時更隨附精美包裝盒，送禮一流！

其他菜式方面，招牌菜有三文魚Tiradito，如日本刺身般把魚生切成薄片，再配以紅蘿蔔、桔子和魚子醬同吃，帶來不一樣的口感。另外一款烤茄子配酪梨，佐以天然芥末、芝麻和酸奶，同樣叫人食指大動。必嘗的還有意大利辣香腸薄餅、韃靼牛排及酸橘汁醃魚配大蝦扇貝，8道菜連甜品二人套餐盛惠175歐元。

英國：名宿與星廚主理

曼聯是英國最偉大球會之一，昔日三冠王功臣包括傑斯、尼維利兄弟、史高斯及畢特掛靴後除閒時踢吓「衞生波」，還合資開設了Hotel Football。介紹的Café Football就在酒店地下一層，跟不少博物館類餐廳以Pub Food為主不同，它設有早午晚餐及比賽日餐單，讓人全方位品嘗英式菜餚。

比賽日餐單最饒富玩味，由米芝蓮星級廚師Michael Wignall跟名宿們協商製作，先以辣椒牛肉、泰式魚餅、蒜蓉麵包「熱身」，食客再從主場牛肉漢堡、Halloumi芝士漢堡、意大利辣香腸或炭烤肋眼牛排中挑選「對手」，最後以廚師的精選甜品終結比賽，全個餐只需30英鎊。

餐牌幾道以球星命名的菜式也十分有趣，例如Scholesy牛扒、Giggsy坎伯蘭香腸及Rashford蔬菜春卷等。另外餐廳有大量與足球相關的布置，電視長期播放付費衞星電視頻道的足球賽事，同時球迷可到精品店購買各式手信。此外，幾位球星老闆偶然會在店內 ｢出沒｣，幸運的話有機會野生捕獲他們！

意大利：隊長晒靴連簽名

意大利是足球聖地，國際米蘭昔日隊長辛尼迪在告別22年的職業生涯後，進軍飲食界於米蘭開了一間Botinero Milano牛扒餐廳。「Botinero」有球靴的意思，餐廳「貼題」地放滿世界頂級球星的簽名球靴，包括巴西球星朗拿度與尼馬，還有費高、伊巴謙莫域、巴洛迪利等，全部都保存良好兼標註了年份，恍如一個球靴博物館。

球靴以外，餐廳亦有許多關於國際米蘭球隊的布置，例如辛尼迪昔日的比賽相片與畫作。而為慶祝球會剛贏得今屆意甲冠軍，最近餐廳更發售印有冠軍刺繡的餐巾，並印有辛尼迪的親筆簽名，別具紀念價值。另外，餐廳在國際旅遊評論網站長期保持4.5粒星評價，在6千多間米蘭餐廳中排第169位，絕對值得朝聖一番！

餐廳主打肉類，牛肉品種包羅萬有，從日本和牛到澳洲和牛，再到巴西和美國安格斯牛、巴倫西亞和巴伐利亞州牛等。招牌開胃前菜Bresaola則是一種風乾鹹牛肉，看似薄如紙般的紅寶石色澤肉片，肉質瘦嫩且甘甜。另外推介意式油炸西葫蘆花，面層伴以水牛城乳清芝士、榛果和檸檬汁，搭配鷹嘴豆忌廉和炸櫛瓜絲，味道層次豐富。