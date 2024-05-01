五月天演唱會今晚取消延至5月9日補場　主辦方：部分設施故障！

台灣天團五月天在香港中環海濱活動空間舉行一連七場的《回到那一天》25周年巡迴演唱會。昨日因天氣台發出黃色暴雨警報，Encore環節縮短提早完場並改為網上直播。不過，今日演唱下午再發生狀況，戶外演唱會舞台裝飾一度起火，歌迷更公開現場起火的畫面，相當驚險。

從網上相片所見，演唱會現場道具突然起火更要消防員前來滅火，歌迷表現得相當擔心。據現場人士表示，五月天香港演唱會舞台上方的漂浮球突然起火，隨即變成火燒球。從照片中見到濃煙不斷冒出，消防車出動滅火。據知，相關部門在下午2時許接報，指現場有球型裝飾着火，其後已經將火救熄。

另外，五月天主辦方宣布今晚（1日）演出延期舉行：

因昨晚受極端惡劣天氣及暴雨影響，導致部分舞台設施故障，爲確保觀眾、工作人員與藝人安全，經審慎評估後，很遺憾通知將今晚1/5/2024場次延至9/5/2024演出，敬請理解與見諒。

對此，主辦單位特高娛樂對給所有觀眾帶來的不便深表歉意。所有觀眾均可憑1/5/2024原門票，觀看9/5/2024場次或者無條件申請退票。

詳細內容和細節，特高娛樂將進一步與相關方協商後盡快在特高娛樂及相信音樂官方平台發布。

敬請觀眾今晚不用進場，並謹記保留門票。