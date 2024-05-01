陳葦璇新歌MV做收納大師　另一半同自己夾最重要

歌手陳葦璇（Kira）、余宗遙和區子琳(Paula)今日（1日）到新城電台擔任新節目《GEN Z》之「Z世代咪高峰會」第一集的嘉賓。三人都對MBTI（16型人格測試）甚有研究，余宗遙和Kira自言是「I」型人，而Paula則是「E」人，她指自己比較慢熱，但相熟後會比較瘋狂和熱情，回復能量的方式是與好朋友相聚在一起。余宗遙隨後補充說「E」人不代表外向，只是需要別人給自己能量，而「I 」人則需要更多獨處空間幫自己充電。

除了MBTI（16型人格測試），Kira亦對星座、風水和生肖深有研究，笑言會想知道身邊共事的人是甚麼星座，率先簡單了解對方性格，以便後續相處。不過對於選擇另一半，Kira就表示大家的生活方式符合就可以：「因為我依家未到談婚論嫁嘅階段，所以拍拖階段生活習慣符合到就得。」自認是執屋大師的Kira經常會在社交網分享收拾家具的影片，她透露即將推出的新歌MV中，亦會飾演收納大師，到時更會去到日本取景。

而Paula則稱想找一位「I」人伴侶：「如果搵一個同我差唔多嘅人，成個屋企就會好嘈，咁就冇一個寧靜嘅空間，而且一凹一凸大家可以互補。」至於區子琳則表示對擇偶沒有特別要求，最重要是大家興趣相若和要聽自己的歌。