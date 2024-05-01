本日日本：另類貓Cafe？mofusand咖啡廳名古屋、東京、大阪輪流登場

由日本人氣插畫家ぢゅの（Juno）繪畫的貓咪系列作品「mofusand貓福珊迪」，憑着療愈的手繪畫風，加上貓咪身上穿着搞怪服裝的造型，成功擄獲大批貓奴的心，其於instagram的社交賑戶的Follow人數直逼70萬。即日至6月30日於東京、大阪、愛知縣3個城市各自開設了名為mofusand mofumofu Marche Cafe，你可在這裏享受ぢゅの所繪製、身上穿有蔬菜水果的mofusand世界。除了含有大量蔬菜的意大利麵、玉米餅飯、貓形漢堡等美食菜單外，還有果果凍糕、法式多士、冬甩等種類齊全的甜點，每道料理及甜點均融入了 mofusand元素，絕對要相機先食！飲料菜單包括以三隻貓為主題的漂浮雪糕、拿鐵和外賣瓶裝飲料，同樣非常適合打卡，而且每款飲料均隨機獲得一款杯墊（共 6 款），身為粉絲值得去捧場！

mofusand mofumofu Marche Cafe

東京會場

期間：即日至6月30日

地點：BOX Cafe & space表參道Hills店

大阪會場

期間：5月10日至6月16日

地點：kawara CAFE & DINING 心齋橋店

愛知會場

期間：即日至6月16日

地點：BOX Cafe & space Global Gate名古屋第2店