張振朗激罕同框楊偲泳好事近？舊愛陳芷尤宣布有喜

無綫小生張振朗與楊偲泳於2019年遊日後大方認愛，不詔2人拍拖以來一直很低調。最近張振朗卻高調帶女友見一班兄弟，令人懷疑是否與舊愛陳芷尤早前宣布結婚喜訊有關。

振朗與偲泳雖然甚少公開放閃，但他曾在大嫂生日時，帶同楊偲泳出席家庭聚會，可見女友早已融入家中，因此曾傳出好事近。近日兩人便一同出席好友聚會，在JW（王灝兒）家姐王仙兒前日（29日），在社交網分享的照片所見，除她們兩姊妹和振朗與女友外，還有振朗的好兄弟朱敏瀚及關曜儁等一起吃飯。只見振朗刻意搭住朱敏瀚的膊頭，雖然他笑得有點不自然，但身軀卻靠向女友一邊。

而偲泳與JW也有淵源，偲泳是香港排球乙組聯賽球隊匯青的球員，曾摘下學界A Grade亞軍，之後到香港城市大學修讀創意媒體系副學士課程，她於2015年演出JW《矛盾一生》MV出道。在與偲泳拍拖前，振朗曾與學陳芷尤拍拖5年多，不過在2018年分手。最近陳芷尤突然宣布結婚，未知是否受到前度影響，今次振朗突然高調帶女友見兄弟也引起揣測，網民都留言：「張振朗眼光好，找到一個有演技又有身材的女朋友」、「搭着朱仔，上半身卻側向女友那邊，張振朗也太會了！」

另外，張振朗舊愛、前無綫演員陳芷尤，2019年離巢後返回家鄕新加坡發展演藝事業。今年3月，她突然宣布結婚，計劃明年在香港及新加坡兩地舉行婚宴。今日（1日）陳芷尤在社交平台分享短片，身穿白色低胸上衣束短髮吃甜品，突然拿起嬰兒口水巾宣布喜訊：「一直看大家宣布在2024 懷孕，輪到我了！#dragonbaby」圈中好友們紛紛留言祝賀。