陳曉東內地首個巡唱啟動　搞發布會同粉絲互動

歌手陳曉東（東東）昨日於廣州舉行發布會，宣布其首個內地巡迴演唱會正式啟動，一口氣官宣了廣州、北京、上海、重慶、福州、杭州、深圳、成都共8站。東東當日身穿藍色牛仔套裝見面會與現場粉絲互動、合照，他說希望巡唱讓大家齊懷緬和回顧其音樂路上的心路歷程，也回饋粉絲多年的支持和一路共同成長。

東東曾有「情歌王子」之稱，經典歌《水瓶座》、《No Way》的「東式情歌」街知巷聞，他說：「由於歌曲太多，我已經盡量爭取每一場能夠包涵不同廣東歌曲和國語歌曲，但是選曲是一個難題，被導演無奈Cut了很多，所以我們有可能需要視乎場數不停改Rundown，加入未唱的歌曲。演出服也是，由夏天開始巡演，巡演將會橫跨到明年，所以估計我的演出服也會愈來愈厚，所以也就是會愈來愈貴。」

主辦單位特別印製了此次演唱會的黑白兩款海報，東東親切地為現場歌迷簽海報，又說：「希望答謝一路支持的歌迷，和他們多年一起成長，想送多啲禮物給大家，也在考慮製作更多的30年演唱會紀念周邊產品。」

而他將於8月在廣州開啟巡唱第一站，邀請了合作多年的知名作曲人伍仲衡擔任音樂總監，還將在舞台美術設計方面呈現全新製作，從未有歌手用過的3D視覺舞台硬件。東東說導演專程帶他參觀了3D舞台硬件廠商，硬件很一流，希望望能夠利用3D在舞台上投放出立體層次，可與台上巨型Video Wall成前後呼應。