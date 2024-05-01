李宗盛杭州開騷被觀眾嗌林憶蓮　立即叫保安伺候

天后林憶蓮日前在演唱會復出，還要唱足粒幾鐘，引起不少人集體回憶。事業重回正軌，但她過去與台灣音樂大師李宗盛的婚姻仍被人談論。

李宗盛巡上月28日在杭州開唱。不過網上傳出一段現場影片，只見李宗盛在台上唱歌時，突然有觀眾狂喊他前妻林憶蓮的名字，其他觀眾發出爆笑聲，連李宗盛也聽到了。不過他高EQ，立刻開玩笑回：「保安呢？保安呢？」接着繼續唱：「往事不要再提...」來化解僵局。

有網友表示：「有些人真的超級沒邊界感，我去看的時候也是後面一個女的一直喊」、「李宗盛情商高，而且開演唱會提前妻幹甚麼，不討厭嗎」、「感情的事不該被人笑。不過叫保安確實有點搞笑」、「為啥不連朱衛茵一起喊呢。」

朱衛茵是李宗盛的第一任妻子，兩人離婚後，李宗盛40歲時梅開二度，與林憶蓮在加拿大舉行婚禮。朱衛茵後來出書，表示當年是經蘇芮介紹才認識李宗盛，對方第一句話就是問她：「會不會打麻雀？」婚後朱衛茵隨李宗盛定居台灣，雖然最終婚姻走到盡頭，她卻表示從頭到尾沒有恨過林憶蓮。

朱衛茵坦言：「離婚應該是兩個人各打50大板，我以前真的不是成熟的老婆。」後來李宗盛與林憶蓮也在2004年離婚，朱衛茵跟李宗盛沒交惡，還打電話慰問，李宗盛也曾說和兩人前妻都是好聚好散，「離婚沒帶來遺憾，我反而感謝她們的出現，令我更成熟。」