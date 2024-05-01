昆士蘭性女　慾望大解放

正所謂想做就去做，咁人生先至活得精彩又自在，有位索女就身體力行，由教育界轉戰成人界，唔單止令生活多姿多采，而且吸金力強勁，佢就係澳洲脫星兼成人網紅Scarlet Chase喇！

放下教鞭

出生於澳洲昆士蘭嘅Scarlet Chase，咪睇佢家陣喺脫星界人氣十足，更係一位憑住狂野演出而成為炙手可熱嘅成人網紅，原來佢細個時嘅夢想，係成為一位教育工作者，真係估佢唔到！不過有口痕友就話，性教育都係教育一部分，而且做脫星會更適合佢多啲！

為咗追求夢想，佢喺大學修讀教育研究，並且學習多國語言，為未來教育工作而鋪路。不過理想總係美好，現實卻係殘酷，Scarlet Chase對此便有深刻嘅體會。每日朝8晚10嘅工作，縱然佢對教育工作幾咁有熱誠，卻終於頂唔順壓力爆煲，於是喺2016年便辭工，並投身成人模特兒界。佢解釋作出如此突破嘅決定並唔容易，幸好得到家人支持才能邁出第一步，而呢個決定更成為佢事業嘅轉捩點。

玩得瘋狂

憑住迷人外貌及火辣身材，Scarlet Chase先後為多本著名男士雜誌拍攝大尺度寫真，而隨住人氣愈嚟愈勁，更獲得四仔片廠垂青，而佢亦二話不說便答應演出。原來佢一直對拍四仔有興趣，更自爆秘密，平日嘅減壓方式就係睇四仔添！

挾住人氣裸模嘅知名度，令Scarlet Chase喺四仔界甫出道便備受關注，而且作品銷量相當理想，亦因為咁，吸引到多間著名四仔片廠向佢招手，包括Evil Angel、Brazzers等，更喺多個四仔頒獎禮獲得多項提名，人氣一時無兩！而短短日子就能夠喺脫界站穩陣腳，足見Scarlet Chase嘅實力強勁。後來佢跟唔少脫星一樣踩入網紅界，更以最拿手嘅成人內容強勢吸金，而佢自製嘅成人影片內容尺度比四仔更大、玩得更瘋狂添！佢笑稱呢啲至係最想演出嘅影片，唔單止演得更放，佢亦非常享受呀！

Profile

出生地：澳洲昆士蘭

身高：163cm

三圍：34D-24-36

憑住自家製作成人影片而喺網絡爆紅嘅Scarlet Chase，其實一直並未放下裸模工作，更經常將福利照放喺IG同大家分享。當然如果想睇限制級內容，咁就要成為佢嘅OnlyFans會員喇！