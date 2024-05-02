【是日通勝】

農曆三月廿四

甲辰年 戊辰月 丙寅日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：入學、動土、嫁娶

忌：祭祀、作灶、乘船

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：39、08、46

幸運顏色：紫色、紅色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：別人不願意做的事，不要強求，免惹麻煩。

金牛座：露出固執的一面，朋友或情人開始有微言。

雙子座：獲愛神眷顧，有心儀對象者不妨嘗試表白。

巨蟹座：財運突出，宜趁順境時多幫助有需要的人。

獅子座：職場上順風順水，保持謙遜，忌得意忘形。

處女座：人際關係出問題，慎防在不自覺下得罪人。

天秤座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

天蠍座：事業發展有顯著進步，收入也會有所增加。

人馬座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

山羊座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

水瓶座：工作順利，處變不驚，卻受感情問題困擾。

雙魚座：事業發展遭遇小挫折，幸好財運不跌反升。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）龍 財運佳

（跌）猴 有意外

鼠：要注意健康，調整作息，不要再熬夜。

牛：毋須對自己現狀感悲觀，希望在明天！

虎：事業上有機會取得突破，要好好把握。

兔：嘗試聆聽身邊人的意見，對你有好處。

龍：可主動尋求投資機會，或有意外收穫。

蛇：處理文書工作要小心，以免大意出錯。

馬：花太多時間在事業上，提防伴侶不滿。

羊：懂得做到老學到老，可助你力爭上游。

猴：是日沖煞，要小心應對職場上的變動。

雞：適宜邀約心儀對象，可促進感情發展。

狗：加大對自身的投資，往後有實質回報。

豬：要正視情緒問題，不妨放慢生活節奏。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

起甚麼名字的人容易一生勞碌？

名字不僅是一個符號，更是一個招牌，一種象徵。有時候一個人的名字也可以成為一種「通行證」，有着更多的社會意義。究竟一個人起甚麼名字，容易導致一生勞碌？（以下筆劃數為康熙筆劃）

‧不利婚姻的筆劃

姓名筆劃數理為26、29、39的人，姻緣路途往往不順，其中39對女性尤為不利，即使結了婚，也容易出現家庭不和。

‧婚姻容易出軌的筆劃

姓名筆劃數理為26、27、23、33、43的人，男性大多心性未定，喜歡游離周旋在多位異性之間，即使有家室也不能完全收心，有雙妻之慮。女性多容易猶豫不決，易弄巧成拙，從而背叛感情。

‧容易受誹謗攻擊的筆劃

姓名筆劃數理為27、28的人，在人際關係中容易遭遇小人陷害，易受誹謗排擠 ，背後是非不斷，也可因其他問題而遭受刑罰之災。

‧有作奸犯科危險的筆劃

姓名筆劃數理20、36、40的人，容易有品性不良之傾向，如果不小心作出違法之事，官災將是難以避免。