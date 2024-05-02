「鐵金剛」誕生60年　原本「占士邦」意屬女星擔演？

自從1963年5月首部「占士邦」電影《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No）於香港上映後，「占士邦」經已誕生超過60年，60年來經歷過多位男演員演譯過，而時移世易，「鐵金剛」這個香港專屬的「金漆招牌」亦已改變，2015年的《007：黑影帝國》（Spectre）開始棄用多年的「鐵金剛」外號。

2021年的《007：生死有時》（No Time to Die）更首次由女性（非裔女星Lashana Lynch）用上「007」的代號。不過根據最新推出的占士邦作者伊恩費林明（Ian Fleming）爆料傳記《Ian Fleming: The Complete Man》，原來早於辛康納利被選中飾演「占士邦」之前，監製Gregory Ratoff曾構思過「占士邦」轉「性」，改由女星蘇珊希活（Susan Hayward） 於首部面世的劇集《Casino Royale》中飾演「占士邦」，並改名為「珍邦」（Jane Bond）！

傳記中作者寫道：「自從50年代中，有好多出名嘅演員都被提出演占士邦。而Gregory Ratoff 就一度提議由女性蘇珊希活飾演占士邦。」不過據指原著作者伊恩費林明卻希望由知名男星李察波頓（Richard Burton）飾演「占士邦」。

蘇珊希活是五、六十年代當紅女星，她多次提名《奧斯卡金像獎》最佳女主角，其中1958年憑電影《我要活下去》（I Want to Live!）勇奪影后。1967年就憑另一部電影《風月泣殘紅》（Valley of the Dolls）捧走《康城電影節》影后寶座。