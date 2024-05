「鐵金剛」誕生60年　原本「占士邦」意屬女星擔演？

自從1963年5月首部「占士邦」電影《鐵金剛勇破神秘島》(Dr. No)於香港上映後,「占士邦」經已誕生超過60年,60年來經歷過多位男演員演譯過,而時移世易,「鐵金剛」這個香港專屬的「金漆招牌」亦已改變,2015年的《007:黑影帝國》(Spectre)開始棄用多年的「鐵金剛」外號。

2021年的《007:生死有時》(No Time to Die)更首次由女性(非裔女星Lashana Lynch)用上「007」的代號。不過根據最新推出的占士邦作者伊恩費林明(Ian Fleming)爆料傳記《Ian Fleming: The Complete Man》,原來早於辛康納利被選中飾演「占士邦」之前,監製Gregory Ratoff曾構思過「占士邦」轉「性」,改由女星蘇珊希活(Susan Hayward) 於首部面世的劇集《Casino Royale》中飾演「占士邦」,並改名為「珍邦」(Jane Bond)!

傳記中作者寫道:「自從50年代中,有好多出名嘅演員都被提出演占士邦。而Gregory Ratoff 就一度提議由女性蘇珊希活飾演占士邦。」不過據指原著作者伊恩費林明卻希望由知名男星李察波頓(Richard Burton)飾演「占士邦」。

蘇珊希活是五、六十年代當紅女星,她多次提名《奧斯卡金像獎》最佳女主角,其中1958年憑電影《我要活下去》(I Want to Live!)勇奪影后。1967年就憑另一部電影《風月泣殘紅》(Valley of the Dolls)捧走《康城電影節》影后寶座。