高海寧遭小鮮肉「強吻」　激罕公開擇偶條件

內地綜藝節目《無限超越班2》正在熱播中，一眾學員包括高海寧（高Ling）、徐若晗、焉栩嘉、王鏘及張棟樑等於節目內施展渾身解數，盡量表現自己。而近日來到了「愛情片」環節，竟出現「三角戀」局面，22歲小鮮肉焉栩嘉及27歲王鏘，都對「姐姐級」的高Ling情有獨鍾。焉栩嘉出動「名車私影院」約會高Ling，車尾箱打開放滿了鮮花，氹到高Ling O晒咀，此時王鏘則駕單車到埗意欲「搶人」，相當搞笑！

而王鏘又相約高Ling到海邊傾訴心事，又指自己從劇集《三十而已》已留意她，及後索性直接追問高Ling對姐弟戀的睇法，且為她揼骨按摩「獻媚」。到了正式排戲及演出時，王鏘竟突然撲向高Ling激吻，立時令畫面熱血飆升，而兩位評審袁詠儀及吳鎮宇則「圍戰」到目瞪口呆！原來今次乃王鏘的螢幕初吻，可謂別具義意，事後袁詠儀搞笑透露自己的「閨房樂」，向吳鎮宇直說：「我與張智霖在家也你儂我儂呢！」

另外，另一成員錦超參賽後人氣急升，日前更獲江美儀為他慶祝24歲生日，不過人紅是非多，網絡瘋傳他曾是位「網黃」，試過網上約炮，搞到他為之氣結，覺得被抹殺一直以來的努力，故急發聲明澄清。