娛圈單打︱睇住佢大睇住壞　一世玩完真失敗

嘩，真係仲狼過華秀隻狗！童星出身、後來消失日本藝能界的20歲若山耀人，近日再次見報，竟然捲入震驚全國的殺人燒屍案！一對在當地經營飲食業及地產業的中年日籍中國夫婦，遭人殺害並燒屍，若山耀人被指控為燒屍者！嗚呀！

案件目前仍未水落石出，被捕人數已增至5人，包括策劃殺人的主腦、處理屍體的從犯等。若山耀人被指在案發當天同主腦一干人等，於死者夫婦的東京寓所外會合。有人被捕後供稱，跟死者夫婦並不認識，只係收錢幫手燒屍！喂，冤有頭債有主，就算冇份殺人，但夠膽死燒屍，都夠晒冷血啦！

睇住佢大，睇住佢壞。若山耀人曾參演唔少知名日劇，合作過的明星包括岡田准一、福士蒼汰、中谷美紀等，被譽為天才童星，外界都睇好佢會繼續大放異彩。佢自己亦曾豪言，希望將來成為岡田准一咁成功的偶像演員。不過唔知點解，2018年佢淡出藝能界，近年完全絕迹大小螢幕。點諗到今次再度「拋頭露面」，竟然整鋪咁杰嘅畀大家歎！

睇佢細個模樣，眼大大非常精靈，五官仲有啲似女仔，明明係一個善良的孩子呀，究竟發生咩事，搞到今日咁嘅地步？唉，家陣先至20歲，本來大把前途，結果卻是誤入歧途，想翻身都難。

咪睇日本係民主國家，其實階級觀念極重，甚麼改過自新、出獄更生，係香港先至有呢支歌仔唱！喺日本，一旦牽涉刑事罪行，莫講話當事人玩完，更會累及父母兄弟，一家人備受歧視，難以在社會立足！所以話啫，做人最忌行差踏錯，生累父母，死累街坊！