東華三院舉辦油麻地天后誕與眾同樂

東華三院主席鄧明慧女士（前排中）、古物諮詢委員會主席蘇彰德BBS太平紳士（前排右二）、華人廟宇委員會委員吳學明先生（前排右一）、油尖旺民政事務專員余健強太平紳士（前排左二）帶領一眾董事局成員和嘉賓為「油麻地天后誕」進行賀誕，酬謝神恩，並為市民祈福消災，祝願香港繁榮安定。（客戶提供）

【特約報道】天后誕在香港一向是一個備受重視的日子，各區均會舉辦慶祝活動。今年，東華三院於5月1日(農曆三月廿三)在法定古蹟油麻地天后廟舉辦一年一度「油麻地天后誕」，承傳本土傳統文化的同時，亦藉以為香港社會祈求風調雨順、國泰民安。

活動當日邀得東華三院主席鄧明慧女士、古物諮詢委員會主席蘇彰德BBS太平紳士、華人廟宇委員會委員吳學明先生及油尖旺民政事務專員余健強太平紳士為儀式聯合主禮，並帶領一眾董事局成員進行賀誕酬神及「敬蓋吉璽儀式」，先後在《天后誕捲軸》上蓋上「風」、「調」、「雨」、「順」及「啟稟」的印璽，寓意風調雨順，萬事如意。其後一眾嘉賓為舞獅點睛、簪花、掛紅，吸引大批市民及遊客圍觀。

廟街天后廟賀誕的重頭戲是「花炮衝神儀式」，花炮隊將一個近4米高、用竹紮起的花炮，抬起向天后娘娘報喜及鞠躬行禮。當日活動亦有多項精彩表演，包括廣東手托木偶、醒獅、粵劇、功夫及變臉表演等，尤如回到數十年前油麻地榕樹頭大笪地賣藝表演的光景。

除酬神活動外，廟外廣場還有多個中華傳統文化攤位讓市民參加，與眾同樂，包括手織草蜢、畫糖畫、叮叮糖製作和麵粉公仔等，更向市民免費贈食。此外，東華三院還特別安排免費天后廟群導賞活動，帶領現場參加者欣賞傳統文物，藉以認識傳統廟宇文化，以及油麻地天后廟群的歷史。