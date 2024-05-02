網購防騙小貼士　避免買衫中伏

網上購物已經成為許多人的生活習慣，各種玩意都可輕鬆購入，但你有沒有發現，買回來的衣服往往貨不對辦，要麽衣服廉價缺乏質感，要麽衣服尺碼過大或過小，要麽版型不好看，這時大家腦子都會冒出一句話，為什麽明明模特兒穿起來那麽好看，自己穿起來卻顯老、顯胖？原來網購也大有學問，皆因不少商家會耍些手段迷惑消費者。

「氛圍感」拍攝布置

不知何時開始流行「氛圍感」一詞，也就是一個人身上所有的元素都指向同一關鍵字，那麽她就成了「氛圍感」美女。此外還有「氛圍感」穿搭、「氛圍感」照片，好像所有的東西加上「氛圍」二字就有了別樣的魅力。這個營造氛圍感的招術就被各大服飾網店運用到衣服拍攝中，通常他們會將穿搭和有品質的生活方式聯繫起來，在周邊氛圍感環境和模特兒襯托下，連帶衣服、鞋包都變得格外迷人。事實上，當這件衣服脫離所謂的「氛圍感」，回到日常生活中穿着的場景，你購買的欲望會大大減少。

模特兒姿勢

除了環境布置令衣服充滿氛圍引你消費，模特兒會通過各種拍照姿勢，讓你看不清這件衣服原本的版型。例如通過叉腰的姿勢改變原本不顯腰線 的衣服、交叉腿的站姿拉長腿部比例，還有旋轉、跳躍等姿勢讓衣服看起來更有動感。也有商家會通過修圖，為模特兒拉長雙腿、縮頭，顯得模特兒例更好。倘若一件衣服的模特兒照沒有正側面的直立姿勢，那就有可能買到的衣服版型跟圖片所展示完全不一樣。

除了了解商家會用的小手段，還需要認清自身的尺碼，購買衣服前先測量自己的肩寬、腰圍、胸圍、臀圍、腿長等長度，網購衣服才不會選錯尺碼。如果模特兒形與自己相差過大，無法看出自己穿上身的效果，可以通過修圖APP調整模特兒形直至與自己差不多，這樣就知道這件衣服穿在自己身上的效果如何了！