患「10分鐘社恐症」 姚焯菲鎖定目標　與詹天文做同學

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）在新西蘭留學，每逢放假便回港為音樂事業打拚，樂於保持「學生歌手」身份。日前Chantel回港為新歌《Dreamscape》宣傳，她透露一年多以來，仍會在演出前感到緊張，戲言患有「社恐10分鐘」，她表示：「表演唔緊張，係兩個月冇見觀眾，嚟到有少少恐懼。（有社恐？）我係有少少，性格慢熱啲，應該10分鐘就適應番，可能因為讀書環境好靜，所以返香港要重新調節過。」而預計年底中學畢業的Chantel，將於9月迎來大考，她表示不想分心，決定9月留在新西蘭專心讀書，又笑言畢業後起碼會留港半年當「補數」。

習慣自訂時間表

Chantel於外國讀書，自言除了學術上眼界大開之外，最大得着是變得更加成熟，學會照顧自己。她透露現在習慣每日自訂時間表，編排當天的行程，除了上堂便是溫書，作息都按照計劃時間完成，甚有規律：「老師知我有自訂時間表，同父母講我時間分配好好，覺得我好有條理，我係鍾意清晰啲，好開心成為有規律嘅人。」而好友詹天文（Windy）近日獲美國著名音樂學府伯克利音樂學院取錄，還斬獲獎學金，對此Chantel表示：「有同佢傾過，知道收咗佢，呢間大學我都會報，如果到時真係同一間大學讀書會幾搞笑。」