【壹號漁船】晚市自助火鍋大放送

【特約報道】主打海鮮自助火鍋放題店「壹號漁船」，在大埔與旺角皆有分店。晚市海鮮關注組放題，每位入座已有時令特選海鮮盤，提供8款海鮮，仲可任飲任食歎逾40 款自助食材，當中就有超過 20款海鮮，包括新鮮帶子、韓國生蠔、鯪魚滑及手打墨魚滑等，連SRF黑和牛肩胛及特級肩胛肉眼都可以任食，都只需$258起，一個價錢，多重享受！

依家仲推出全新火山牛懷石火鍋點心餐，火山牛配料包括：安格斯牛板腱、頂級Choice肩胛、特級美國肉眼、精選美國肥牛，仲可以無限免費追加，適合一眾牛魔皇黎食返餐，而每兩位可以配送一份火鍋點心盤，又睇得又食得仲可以追加，連飲品、丸類、蔬菜、前菜小食以及甜品都可以任飲任食，都只係$198起，性價比極高。

兩款放題有8款湯底任揀，包括：自家沙嗲牛鍋、胡椒豬肚海貝鍋、清潤椰子雞鍋、壹號龍蝦湯鍋、風味酸菜魚鍋、御膳一品麻辣鍋、花膠熬濃雞鍋、嫲嫲花彫雞鍋，鴛鴦湯不另收費。

營業時間：11:00-16:00、17:00-00:00

地址：旺角彌敦道610號荷李活商業中心2樓A及B號舖；大埔翠樂街8號富萊花園地舖及1樓A號舖

查詢及訂座電話: 8300 8142