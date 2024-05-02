婁峻碩@五堅情開港騷　講明唔想再露肉

台灣男團五堅情成員婁峻碩（SHOU）宣布來港舉行飛個唱，他笑言雖不時單人演出，但擔心招架不住香港Fans的狂熱：「其實平時都會一個人演出，但今次來到香港只有我自己站在台上就有點擔心，因為fans真的很熱情，每邊都尖叫時沒人跟我分擔，會招架不住！」

入行十周年舉行個唱，SHOU與樂迷分享「十年有成」的喜悅及成果：「由歌單、嘉賓、自傳式視覺及互動舞台結合，希望入場觀眾可以享受超爽視聽體驗，我會把『十八般武藝』都派上場，為自己『三十而立』寫下值得紀念的音樂里程碑！」

SHOU雖呼籲粉絲留意他舞台表演，不要一味大喊「脫衣服」，但在台灣個唱時卻毫不吝嗇大Show身材 ：「這趴完全是『服務』歌迷，儘管身材沒有到非常完美，但希望能滿足大家的心願！來香港演出都很大壓力，每次都有人叫我『除衫』，已經學識這個廣東話詞語，本來沒有計劃健身，但看來都要操練一下，為突發情況準備。」

婁峻碩表示個唱是記憶力、體力、肌肉三大考驗，壓力程度似參加「三項鐵人」辛苦：「這是人生最大考驗！時間不夠用，我要記30首歌詞，是很考驗記性，在休息時都會拿住歌詞溫書，彷彿回到學生年代的感覺。」