和阿媽慶祝　由早午餐開始

來到5月，就有子女為母親慶祝的大日子，首先考慮阿媽口味，讓大家吃得開心又滿足，豐富的早午餐開始最好不過，食飽去玩最爽。又或玩完後來個選擇多多的的自助鴨，來個完美的一天。

菜系多元化

約母親吃飯，最緊要投其所好，究竟你知唔知阿媽喜歡食咩呢？本地餐飲集團旗下多間餐廳於5月12日推出不同主題的早午餐，如果喜愛亞洲風味，中環印度餐廳會有脆球餅、薯仔煎餅和孟買炸雞等前菜，主菜有烤羊排和忌廉豆羽衣甘藍丸子咖喱等。上環摩登日本餐廳有5道前菜如粟米大蝦天婦羅和沖繩唐揚炸雞等，之後是壽司、紅酒味噌燉牛仔骨和奢華的的龍蝦明太子牛油烏冬等美食。高級日本餐廳有4道菜母親節限定早午餐，愛熱鬧的媽媽可揀日式手卷酒吧盡情吃盡情飲。日系秘魯餐廳的早什餐還特別打造Oye Mami母親節甜點。至於西餐，灣仔意大利餐廳會有紅酒羊肉醬寬帶麵、白酒蜆肉扁意粉或焗肉醬千層麵等主菜選擇。灣仔的西班牙餐則有5款共享Tapas，然後享用香草烤春雞、松露牛肝菌燴飯、雙人炭火燒多寶魚或招牌多汁龍蝦燴飯等主菜。至於銅鑼灣主打的Tapas餐廳，會有多款西班牙小食，再加墨魚魷魚圈焗飯、紅椒蘆筍西班牙焗飯或鮮味大雜燴的西班牙海鮮焗飯等，最後來個媽媽的芝士蛋糕，最是滿足。

中意美食

對於長輩來講，中菜可能來得更適合。餐廳集團旗下的的尖沙咀中菜廳於5月11日至12日推出母親節豐味早午餐，客人可於2小時內品嘗無限供應的點心和美酒，到時還有中式傳統表演，星期六會有中國舞蹈，星期日則有神秘活動。同區的意日餐廳會有母親節周末早午餐，到時會有招牌海鮮拼盤，2小時享用多款前菜和主菜，最後以母親節甜品拼盤作結。中環意大利餐廳的周末早午餐，會有各式意大利前菜和主菜，周日會有魔術表演。中環高級中菔廳會有點心放題早午餐，會有無限供應頭盤、點心和甜品，包括精選主菜和分享菜餚選擇。此外，尖沙咀的意大利餐廳會提供晚餐和周末午餐，包括手斯豬肉意大利包和老媽秘製千層肉醬麵等。金鐘日本餐廳會有5道菜母親節晚餐，選擇亦相當多。

享意饌送玫瑰

吃飯時候為母親送上小驚喜，似乎是個不錯的主意。西環意大利餐於5月12日推出母親節限定早午餐，當中包括風乾24個月的帕爾馬火腿伴布拉塔芝士、Pizzetta 薄餅、時令沙律及精緻甜品等，客人也可升級享用米蘭式炸豬扒或白家製慢煮肉醬意大利闊條麵等。品嘗時還可附2小時無限暢飲，享用早午餐的每位母親，可將贈玫瑰乙朵。

印度風味

富獨特氣息的印度菜，別具風味。尖沙咀印度餐廳於5月12日推出自助早午餐，包括有印度空心油炸球、烤羊串、西印度果亞咖喱蝦等菜式，每位客人會獲1杯免費特色飲品。升級的金禧嘗味菜單會有印度蟹肉夾餅、松露奶油雞和香料烤雞，客人也可選擇素食菜單。同時間，會有印度手繪藝術家為食客作手繪，加添氣氛。

北歐佳餚

女士無時無刻，都希望保持容光煥發。尖沙咀精品酒店北歐餐廳和本地醫學美容品牌合作，於5月推出母親節北歐半自助早午餐，菜菜式有85度慢烤白蘆筍，主菜有煙熏鮮嫩雞胸或香煎海鱸魚，前者以橄欖油、檸檬和百里香烹煮，再加點粉紅胡椒鹽調味，後者配合火爐和火槍烤煮，內嫩富油香，甜豆有蝶豆花意式奶凍，客人也可點選特調雞尾酒品作配搭。每位母親客人可獲品牌送出「極緻香薰按摩」療程及指定精華原液，數量有限、先到先得。

香嫩海鮮

輕盈的海鮮一向受歡迎，尖沙咀五星級酒店國際美食餐廳於5月12日推出母親節早午餐，當中包括集合半隻波士頓龍蝦、生蝦和大蝦的海鮮拼盤，以干邑蘭地加香草烹煮的龍蝦濃湯，以及瑪莎曼咖喱牛面頰、蘆筍鮮百合炒斑球和杏汁燕窩釀枇杷等菜式。高扒房會有美國黑安格斯肉眼牛扒、羊架、M5和牛里肌肉、西班牙海鯛魚等。意大利餐廳會在5月10日至12日推出限定美食，西班牙餐廳則有香煎小龍蝦、香煎帶子和西班牙紅蝦海鮮等。地中海餐廳會有水煮蟶子、西西里紅蝦他他和藍龍蝦意大利麵等。餅店則推出限定的香草士多啤梨瑪德蓮蛋糕、朱古力棒榛糁和烏龍茶‧士多啤梨和百香果雪芳蛋糕等，吃飯後可回家繼續享用。

鮮香美顏

遇到母親節，偶然豪一次都唔錯。銅鑼灣酒店自助餐廳於即日至5月19日推出母親節豪華海鮮宴自助餐，菜式包括烤阿拉斯加蟹腳配蒜香牛油、辣椒番茄醬白酒炒老虎蝦、檸檬香檳煮馬尼拉蜆等特色海鮮菜式。亦設有傳統西班牙海鮮飯、味僧醬油烤比目魚扒及灸燒黃鰭吞拿魚配薑柚子醋汁等。甜品特別加入多款美顏美點，包括意式椰子雪燕雪糕、杞子桂花啫喱及桂圓桃膠糖水等，來到5月11日及12日，更有限定的杏汁燉蛋白燕窩、花膠瑤柱螺頭燉竹絲雞湯和花寸菇禿參扒原隻鮑魚，最是窩心。至於西餐廳在月11日及12日有4道菜晚餐，包括酸橘醃帶子配牛油果、傳統雞尾酒蝦及新鮮生蠔配魚子醬及白酒啫喱、英式蟹肉周打湯，主菜痛烤美國黑安格斯肉眼牛扒、香煎阿拉斯加黑鱈魚柳或黑松露意大利水管通粉選擇。最後以白朱古慕絲作結，相信必定令她滿意。