落雨也不怕！湖貝室內場　8D新體驗

夏天的天氣陰晴不定，落雨濕濕北上深圳，其實都有好多唔怕淋濕的室內場供港人暢玩，最好鄰近地鐵沿綫方便出入。深圳東門附近的湖貝站，一出站就有多個室內遊樂場，睇完8D電影可玩體感遊戲減壓，之後到星空主題館打卡再購物醫肚，即日來回玩餐飽。

動感影院 身歷其境

「穿越深圳」是少見的8D電影體驗館，它與傳統2D或3D影院相比，播片時會通過運動座椅、氣味噴射器、飄雪裝置等，讓人有身歷其境的官能享受。觀眾入場時裸眼便能睇到立體效果，再搭乘虛擬列車由恐龍世紀、石器時代、古代王朝，穿越到海洋世界及現代城市，沿途有雪花、泡泡、雨水等特效，讓人加添投入感。此外，影片還會在長城、兵馬俑、張家界、維港及現代深圳上空飛過，見證由古至今的發展。綜合網友貼士，最佳體驗位置是第一排中間，由於不設劃票，建議早點入場霸位。

跳格消脂 減壓爆汗

夏天又是減肥的時候，「律動格子」遊戲館帶來另類消脂方法。其地面鋪滿彩色互動格子，設計有點像跳舞機，玩時雙腳要盡量踩中藍色格子，並避開紅色格子，而綠色格子則是安全區，在有限時內消滅所有藍色格子為之勝出。每場約15分鐘，隨着關卡推進，難度會逐漸增加，雖然可單人遊玩，但可現場併夠6至8人一齊玩。遊戲需要急速思考落腳點，同時講求體力，爆汗又減壓，比去健身室做Gym更好玩。

星空漫遊 奇幻空間

「獨角獸星空館」被譽為迷你版TeamLab，雖然場地面積不算大，但內置20多個沉浸式體驗場景，採用現代互動感應技術與光影布置，令人猶如置身美輪美奐的奇幻世界之中。打卡必到「浪漫星空」及「夕陽剪影」兩個房間，前者垂吊多串星球裝飾；後者則以月球作背景，情侶合照分外有氣氛。門票可到現場購買，套票可玩埋「懸空玻璃館」，以鏡面呈現萬花筒世界，同樣值得參觀。

24小時營業 電玩娛樂

信和東門不夜天是剛於今年初開業的新商場，坐落東門商圈核心位置，佔地5萬平方米，聚集文化娛樂、餐飲休閒和生活配套於一身，滿足社交、購物、娛樂等多方面需要。一如其名，商場24小時營業，樓高18層每層各有特色，例如地下商業街無縫連接地鐵出口，2樓「全境方舟」是佔地1,200平方米的電玩中心，提供上百種遊戲機與夾公仔機。其他樓層則有萬達影城、美食城等，瑞幸咖啡也有分店在此。特別一提，高層位置是「純K」及「水世界美食水會」所在，連唱歌及按摩需要都照顧埋。

四川火鍋 人氣料理

湖貝站附近食肆林立，愛吃辣的朋友不妨到翠焱火鍋，主打正宗成都直送的原磚紅油湯底，入口麻辣醇香而不膩。肉類有現切肥牛、內蒙草原羔羊、鮮毛肚、滷水腸頭等，更加有童子羊蛋、牛鞭花、甲魚等稀有食材，適合男士進補。哈日族則推介到木大叔的料理店，它長期高踞《大眾點評》羅湖區日本菜熱門榜第一名，鎮店梳乎厘即叫即烤，外酥內軟，吸引不少食客慕名而來。其他招牌菜還有毛球壽司、淺草烤芝士蛋糕、三文魚茶泡飯等。