大S控告搬畫毀損債權　汪小菲出庭咁回應...

台灣女星大S（徐熙媛）同前夫汪小菲離婚風波鬧得滿城風雨，早前大S控告前夫汪小菲搬走佢屋企4幅高價畫作，涉嫌毀損債權，台北地檢署一度不起訴，案件經台灣高檢署發回北檢繼續調查。北檢檢察官為釐清雙方金錢關係及案情，上月先傳喚S媽出庭作證，今日（2日）上午再以「偵續案」被告傳喚汪小菲出庭說明。庭訊後，汪小菲表示係「家事」，唔方便評論S媽嘅說辭，對於小朋友佢亦會以父親身份盡己所能去照顧，並歡迎小朋友任何時候番去北京或搵佢。

事實上，大S喺3年前同汪小菲結束10年婚姻，不滿汪小菲喺提告佢後、聲請強制執行前，委由司機將4幅高價畫作，從佢住處搬去汪小菲名下嘅酒店，導致法院查封時搵唔到畫作，控告汪小菲涉嫌毀損債權。北檢一度不起訴，大S提出再議，高檢署發回續查，北檢2度偵辦本案。另外，大S指控汪小菲喺社交網公開佢嘅個人資料，汪小菲被依違反《個資法》起訴。台北地院日前開庭時，汪小菲否認犯罪，並稱離婚前大S用佢嘅信用卡買千萬元（約240萬港元）奢侈禮品寄韓國，大S則反擊公開汪小菲親筆寫嘅2600萬元（約625萬港元）借據，並稱汪小菲僅還500萬元（約120萬港元）。日前，汪小菲更2度直奔大S豪宅，兼揚言要舉報大S濫用藥物。