鮮娛糧｜高海寧頸上硬塊未知起因　再現鬼剃頭：入院Check咗…

藝人高海寧（高Ling）早前自爆頸上出現硬塊，疑身體響警號，上月更突然入醫院，晒出病床自拍照，健康令人擔憂。高海寧近日返TVB拍劇，佢接受娛樂新聞台訪問時，被問到入院一事，她說：「我好突然㗎，我係拍完《無限超越班》嘅通宵之後第二日，坐飛機返嚟，跟住我就喺度按我條頸啦，咦，乜有粒咁大嘅嘢，因為之前嗰晚都係四點幾先瞓吖嘛，跟住之後咁大粒嘅？硬硬哋㗎喎仲要係，嗰陣真係比依家凸好多，跟住就好驚啦。摸落去頭皮呢個位，呢兩忽呢係兩大舊硬塊，跟住痛喎！然之後㷫㗎成個頭皮，跟住我就死啦，咩事呢？」

之後高海寧又被媽咪發現有鬼剃頭，她說：「我之前試過鬼剃頭兩次，我最近又有咁嘅迹象，咁我知道係壓力，所以其實個心……即係我唔係話好徬徨嘅，但係我知道我要抽時間去醫院Check，咁跟住劇組好好啦，叫我去醫院，即係大家都唔想你有事咁樣，所以就放咗我幾日假去醫院，所以我先有時間入院去Check，Check到出嚟Touchwood唔係嚴重嗰邊嘅可能性已經好好多，但醫生都話要Mon住，咁依家都仲喺度（硬塊），咁可能都需要畀多啲時間，咁醫生就話你最好呢就係可以休息。」

不過休息對大忙人高海寧來說似乎好有難度，她指：「幾辛苦工作都好啦，身體都係最重要嘅，我覺得最緊要保持個心情，我係一個好容易緊張同埋焦慮嘅人，特別係當工作咁高強度嘅時候呢，下下都要保持你一百分狀態嘅時候，你就會將自己Push到好盡，咁呢樣嘢就會導致我成日好大壓力，我覺得我要調節番個心態要放鬆啲。同一時間《無限超越班》嗰邊又拍緊，嗰邊又係好高強度啦，加埋廠景我諗我幾乎連續大半個月都係凌晨四、五點鐘瞓，好多時都係凌晨一點鐘先收工，五點鐘就出發去機場，要咁樣先趕得切飛返香港開工，好多時一落機就要即刻開工，但係享受嘅，從來都未試過咁忙嘅，其實算唔算係Happy problem呢？都算係嘅，但係要調節番自己嘅心情囉。」