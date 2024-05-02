鄧麗欣派蜜桃臀福利　自信滿滿：健康畀人睇無問題

藝人鄧麗欣（Stephy)、《下一站幸福》泰星Aff Taksaorn、倪晨曦、吳家忻、王智騫和范麒智等今日出席時尚活動，剛從日本及熱帶小島叉電返港的Stephy，自認懶不想計劃行程，最喜歡到無人小島曬太陽及休息，她表示上年做完演唱會後，接着拍了兩部電影沒有休息過。

對於給網民派蜜桃臀福利，她笑指因旅行沒有帶太多衫，一律是泳衣之故。被指福利派得太少？她說：「慢慢來，影相都好攰。（影得太遠？）影埋個景唔好嘥，（滿意自己個美臀？）我好努力做運動，健康畀人睇無問題。」但就無意出寫真，覺得生活相會開心些，不想太刻意，喜歡間中送驚喜。此行有男有女友人，操刀是一名「專業攝影師」。休息過後來便全力工作，表示下半年除了要宣傳電影外，並有意出歌，透露將會好忙及幾精彩。

另外，提到方力申主演的電影《億計劃》在內地再次上映，票房慘淡，首日僅收74元人民幣（港幣約81元）票房，Stephy也叫慘，覺得電影人做電影好辛苦，都想多些人睇到，但認為欣賞電影好多渠道，年輕人都愛網上欣賞。認為電影再度上映方法不好？她表示：「自己唔識唔知情況，都難嘅，好似《飯戲攻心2》內地票房都不如理想，但藝人都好努力去宣傳，但好多環境因素唔知，只能夠盡力宣傳。」認為藝人好被動，電影票房好是驚喜，不太好也不會去考究。

Aff以前每年來港一次，今年已第二度來港，對香港十分熟悉，不過就首次獲邀出席活動，感到開心和榮幸，此行只逗留3日，明日便走，好想到觀音廟和車公廟拜神。現年43歲的Aff，離婚回復單身後，去年底公開與小16歲的泰國男星Nonkul拍拖，問她拜神時順道求姻緣？她笑說：「不是，只想祈求好運和平安。」指男友今次沒有陪伴來港，但問到可有計劃拍拖外遊，則封口拒絕回答。工作方面將會主持泰國綜藝節目，也有興趣來港拍戲，希望可以跟不同港星合作。