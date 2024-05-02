陳敏之未走過喪母之痛　收到業主通知30內搬家

「索腿天后」陳敏之母親年初不幸因病離世，雖然敏之已重新工作，但仍不時在社交網表達對媽媽的思念。她早前為媽媽搞喪禮，並要親手執筆為媽媽寫生平，到最近終於完成亡母的身後事，想不到又收到業主通知指要收樓：「倒數搬家，希望是今年最後的大變動。」

她在社交冪留言：「我還有30日便要搬屋，今年喪親，幫媽咪搬屋，將她的東西捐贈，要留的都放入迷你倉，去辦理很多的手續，給她上位安居樂業。本以為可以抖一抖，跟住收到業主訊息，要收番層樓，我暈了。」敏之又認為相信是神的安排，以及母親的指引︰「我覺得一切會係好好的，神已經安排好晒，媽媽一定係幫我做緊嘢，佢出唔到聲話畀我聽，但我同佢有心靈感應，佢一定會幫我哋，唔會俾我同子樂受苦，媽媽是我們的守護天使。妳唔使講嘢，我已經開啟了我倆之間的讀心術，我閉上眼睛便可以開啟，妳的心意我懂的。」

倒數搬家在即，敏之希望是今年最後的大變動，讓她可以真正的休息一下：「放我一點長假期，心靈還需要醫治。沒那麼快，但已經很快，我相信是因為我的意志力強，但我想真正的休息， 所有嘢都想拋諸腦後，給我好好的想念……放下妳，放下……不是放棄，是放低所有問號和不忿氣，結局已經不能改變，希望能轉化為好嘅角度，有媽媽的像個寶，沒有媽媽的，也要把自己當寶 我愛你們，爸媽！」敏之今日又上載一張工作照，見到仍未化好妝的她一臉憔悴，原來她搭的士時聽到電台播一首歌，又令她想起媽咪，因此又在車內痛哭。