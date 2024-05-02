五月天香港騷取消場次補償安排　酒店機票都包獲讚有誠意

台灣天團五月天出道25年紀念的《回到那一天巡迴演唱會》香港站七場戶外演出，首場已於4月30日開鑼，惟當晚Encore環節因大雨兼天文台發出黃色暴雨警報被迫提早完騷。翌日（1日），舞台下午又發生道具起火事故，最終因器材故障需要取消第二場演出，宣布5月1日場次取消，並延期至5月9日補辦場次，觀眾可持5月1日的門票入場。

相信音樂及香港主辦特高娛樂今日公布有關5月1日場次取消演出的後續安排，更提供退款補償，包括實報實銷車票、機票（上限為港幣二千港元）、香港酒店住宿費用（上限為港幣一千元正），獲「五迷」大讚處理方法有誠意。五月天主音阿信今早透過社交平台透露會作補償方案：「為了彌補辛苦遠道而來的朋友，特高娛樂製作有限公司連夜制訂門票、機票、酒店退款補償，也感謝許多善心的本地朋友，主動將自己3日與不能到場的9日更換。天災無情人間有愛，五月之約的價值在於所有人的可愛於可貴，願所有觀眾與人員平安」特高娛樂公布退票退款方式，可於2024年5月2日及5月3日親臨主辦單位設置於中環海濱活動空間的臨時退票站填寫表格及退回現金。