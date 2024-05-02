黃劍文音樂劇唔敢咀　葉巧琳：我男人唔准！

歌手黃劍文、葉巧琳等今日（2日）現身中環，為以張國榮為主題的音樂劇《為你鍾情》宣傳，身為劇中男女主角的二人即席獻唱音樂劇主題曲《盡頭重遇你》，大會亦同時宣布會加開兩場，音樂劇將於8月16-18、22-25日在戲中曲中心舉行。

黃劍文與葉巧琳受訪時透露劇中會有感情線，但強調沒有親吻戲份，笑言導演已說明不會臨時加入，葉巧琳搞笑說：「我男人唔批准！唔容許呢件事發生，不過如果對手係謝霆鋒我會主動爭取，哈哈！」身邊黃劍文即配合說對不起。他表示十多年前才開始喜愛張國榮，覺得他在電影和歌曲中的表演都很有魅力，問他要唱對方的歌會否感到壓力？他説：「唔會，我都係用自己嘅方式去演繹，而且我唔係飾演張國榮，我係演一位咖啡店老闆，因為張國榮而同葉巧琳產生一段感情。」

另提到《中年好聲音2》評判之一的伍仲衡早前跟甄妮因《中2》的賽果掀起罵戰，劍文表示有見到新聞標題，但未有留意事件：「真係唔知發生乜嘢事，不過最好大家和平處理。（覺得賽果公平？）每位評判嘅準則唔同，當日自己病咗影響狀態，能夠攞第四名已經好開心同感恩，所以冇諗太多。」他坦言每位評判都有自己的喜好及準則，若然自己當評判也會依此去揀選心水：「佢哋都係專業嘅，我認為賽果係公正，因為評判已經聽慣咗我嘅聲線同聲音。」他表示因為不清楚事件來龍去脈，所以不會選擇支持誰：「我自己都唔鍾意嗌交，所以最緊要和平。」