衛詩雅獲客人送花示愛　秀英低胸裝現身搶鏡

韓國女團少女時代成員秀英、衛詩雅（Michelle)和余潔滢今日出席首飾品牌活動，近日Michelle與謝霆鋒主演的《海關戰線》花絮片流出，她指電影是兩年多前拍下，大讚霆鋒靚仔到暈，「我識揸槍嘅但喺佢面前扮唔識，想貼住捉住佢隻手，又扮聽唔到俟近啲。」

戲中雖然做霆鋒女朋友，但無親密戲，笑言希望下次合作可以加親密戲。她爆有場霆鋒空拳打牆，打到拳頭流血絲，她看着Mon都尖叫，覺得好心痛，讚霆鋒十分專業。提到自己入行前做珠寶買手，經常袋着幾百萬鑽石在身，本身亦考獲珠寶鑑證師，對珠寶好有研究，自爆出道前在珠寶店做售貨員發生過浪漫事，有客人買了一條手鏈，不久有人將手鏈連一束鮮花和卡送給她示愛，她說：「當時好細個好驚，擔心人生安全，最後叫番個男仔收回禮物。」她已記不起對方樣貌，笑言若對方靚仔的話，應該一早嫁了人。

韓國少時秀英壓軸出場，過百粉絲見偶像尖叫，秀英身穿低胸黑色裙，進場時烏身向粉絲送飛吻，疑動作太大，不慎露出乳貼邊。接受主持訪問時，因咪高峰失靈，她呆站一旁，但不忘向粉絲單眼，後返回店內，之後再次出場，曬流利英語同粉絲打招呼。她表示有段時間未有來港，好開心可以來到香港見大家，在機場看到很多粉絲接機感動到想喊，表示：「最期待欣賞香港的夜景和美食，同埋好興奮見到朋友，最重要是見粉絲。」勁冧粉絲。提到2024年大計，她賣關子表示下半年大家可以見到期待的事，近日參與綜藝節目主持，拍攝得好開心，享受每個時刻，她又想嘗試不同的電影角色，原來最想拍動作片。

同場，余潔滢表示未收過男生送的首飾，比較想自己用錢去買，透露母親節會跟家姐余香凝夾6位數買首飾送媽媽，讚家姐好錫家人，余香凝獲金像影后，已同屋企人食飯慶祝，家姐成就激勵她要更努力工作，直言視影后為目標。問會否也恨學家姐一樣生小朋友？她玩小朋友叻，但與小朋友相處是大學問，笑言連自己也未能照顧好。