陳淑蘭談摑莫可欣風波　突轉口風：佢為人大方得體

藝人陳淑蘭和區文詩等人今日（2日）出席香港電台《香港電台陪你陪妳陪陪您》節目巡禮暨微電影首映禮。

席間，陳淑蘭澄清早前在伍仲衡節目中重提當年掌摑舊情敵莫可欣事件，她指當時在節目中並沒有提到任何人的名字，又指早前在首映禮上見到莫可欣有打招呼，大讚莫可欣為人大方得體：「我都真喺唔好意思，因為我以前過去嘅人，佢哋社會地位等等都好彪炳，所以變咗啲人容易對號入座。」更笑言想邀請所有前度的現任女友上自己主持的新節目，包括莫可欣，稱莫可欣為人大方一定會答應。

同場，區文詩時隔8年宣布復出再次主持電台節目，透露是接到公司電話邀請所以決定重返香港電台工作，稱8年前突然退出娛樂圈是因為對工作感到厭倦：「因為我嗰時突然唔想再做任何嘅娛樂圈工作，唔單止電台工作，包括面對媒體，所以就想停一停，轉換吓身份去生活。」更謂當時臉上更爆出了許多壓力瘡，經皮膚科醫生診斷，指她有無形壓力，不過經過八年時間的沉澱，自認心態上已經準備好，又可以繼續工作。她又指在放下工作的8年中 ，她去了很多地方旅行，學習了許多新技能，包括煮食、滑雪和打羽毛球，而在生活習慣上亦戒了夜瞓，早起行山做運動，做到了以前未能做的事。