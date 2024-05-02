娛圈多婚變！章子怡汪峰夫妻情不再　大S汪小菲愛恨糾纏不清

視帝郭晉安（安仔）今日突然於社交網宣布與太太歐倩怡離婚，正式結束18年夫妻關係，他表示兩人在兩年前便已經分開生活，經過雙方深思熟慮及溝通，最後決定離婚。過往娛樂圈也有不少婚姻，因種種因素，最終以離婚收場，認真唏噓！

台灣女星大S（徐熙媛）於2021年宣布與汪小菲離婚，結束逾10年婚姻。兩人雖已離婚兩年多，但兩人之間的愛恨交纏一直沒完沒了，至今依然是非不斷。

台灣女星徐若瑄去年12月宣布與老公結束9年婚姻，其後兩人更聯名發表離婚聲明，表示盡了最大努力仍克服不了雙方的差異，並會擔任共同監護的父母。不過有網民揣測女方年前捲入王力宏婚變風波乃導火線之一。

影后章子怡亦於去年10月宣布與前夫汪峰解除婚姻關係，兩人同時間發出離婚聲明，認結束8年婚姻，而2人嘅真正離婚原因，亦引起外界揣測。網上眾說紛紜，有傳男方偷食嫩模成導火線，也有指跟賭博有關。

「拿督千金」莊鍶敏（Jacquelin）於2020年與台灣商人Brian結婚，2人婚後一直表現恩愛，又講明趕生B。但沒想到這段婚姻僅僅維持了短短2年，於2022年兩人爆出離婚消息。

首代「晶女郎」關秀媚（Shooky）淡出娛圈18年，早前接受東網獨家專訪時，才得知原來她與前演員李煒尚曾秘婚超過10年，不過可惜兩人未能走到最後，現已分開了3年。