唔少女生因為怕尷尬或自信心不足，就算身材驕人，依然收收埋埋，真係非常可惜！好彩，日本寫真女優菜乃花敢於將自己嘅優點Show畀人睇，一眾寫真迷先有機會大飽眼福。

狀態弗到爆

舊時好多人都話「女人三十爛茶渣」，但今日將呢句話宣諸於口，分分鐘惹嚟「女權分子」聲討！再者，隨住社會進步，女性愈嚟愈識得打扮同保養自己，就算年過30歲，依然魅力十足。好似今日為大家介紹嘅菜乃花，已經34歲，出道拍寫真都有13年咁耐，但你會發現佢嘅顏值完全冇走樣之餘，仲散發出濃烈嘅女人味，加上拍寫真時，表情多多，時而嘟嘴仔，時而扮鬼臉，真係好迷人。身材方面，阿妹由以前肥肥哋變得愈嚟愈弗，而最令人羨慕嘅係，佢喺成功收身之後，胸前對極品I奶冇縮水，難怪佢喺演出寫真時係咁派奶，相當豪爽！

自由身搵食

出生於日本廣島縣嘅菜乃花，自2011年喺寫真界出道至今，發展如意，推出過唔少實體寫真集同寫真碟，仲有機會做演員，包括參演電視劇《警視庁・搜査一課長 》同電影《野獸之城 女子刑務所》。喺2019年，菜乃花宣布唔再出寫真碟，翌年轉型為自由身女優，希望接觸更多唔同範疇嘅工作，唔想被合約綁死，例如早前接咗一份工作，介紹唔同桑拿設施，對於一向鍾意焗桑拿嘅佢嚟講，可以話係寓工作於娛樂。最近，菜乃花又達成咗一個目標，就係根據自己嘅意念去拍攝接觸大自然嘅寫真照，然後再開辦寫真展，聽講坊間反應仲相當好，實在係可喜可賀！