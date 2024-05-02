古天樂林峯新片創佳績　成近8年香港開畫日票房總冠軍

古天樂與林峯主演的電影《九龍城寨之圍城》昨日（1日）上畫，票房極速衝破500萬，累計優先場票房合共$5,020,529，一舉打破多項紀錄，成為2024年中西片單日開畫票房冠軍，更是近8年香港電影開畫日票房總冠軍，是歷年來香港電影開畫日票房第2位，僅次於2016年由《寒戰2》創下的開畫票房紀錄。

對於首天票房有好成績，導演鄭保瑞率領四子包括林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑拍攝片段答謝觀眾支持，同片演員伍允龍及喬靖夫昨日一齊走訪九龍及新界，超過10間戲院作馬拉松式謝票，每次入場全場觀眾更報以熱烈掌聲，大嗌好睇！伍允龍又與喬靖夫與觀眾互動玩遊戲，伍允龍更示範「寸勁」讓觀眾親身感受埋身動作，場場反應熱烈。

另外，香港電影市場近年受到打擊，令不少年輕編劇因欠缺穩定收入下，不敢全身入行，令電影創作人才出現斷層。香港電影工作者總會推出 「新進編劇學徒計劃」期望透過直接薪金補助，支持香港電影製作公司開設新職位聘請全職編劇學徒，會長古天樂表示業界對新進編劇需求迫切，然而目前編劇大多只能透過自薦，或自由身形式與不同公司合作，未能長期與固定製作團隊磨合，欠缺實戰經驗。

古天樂續指雖然各大專院校相關學系均輸出不少創作人才，但不少畢業生或新進創作人皆表示入行無門，希望計劃能為業界提供資源，吸納、聘用這批充滿熱誠但缺乏機會的新一代：「我們深信香港電影充滿生機，長遠寄望透過「新進編劇學徒計劃」成功，在當局支持下，各崗位之本地電影從業員能有系統地持續發展、承傳，持續提升香港電影的創作水平及競爭力。」