男女之間有冇純友誼關係？如果由四仔片廠作答，100%話冇，否則大家又點會見到以下一班脫星如何利用情趣內衣誘惑好友打友誼波呢？

借宿一宵

女性好友聲稱屋企停電兼冇水，想借宿一宵，背後竟然有陰謀？四仔作品《Dirty Intentions #35》嘅情慾故事就係由此開始。影片由Reality Kings製作，搵嚟Jasmine Wilde、Bess Breast、Braylin Bailey同Kimmy Kimm參演，呢4位巨乳脫星一向好客，見男性友人需要借宿，當然欣然答允，心底裏卻另有所圖，為達目的，二話不說着住性感內衣通屋走。孤男寡女共處一室，又見到一副火辣身材，男主角終於失守，超友誼關係就此發生。

解扣關係

俗語有話「女追男，隔層紗」，但無論幾咁易都好，始終要揭開層紗先得，而喺Private出品嘅四仔《Elegant Sexy Ladies #2》入面，一個胸圍扣就成功解鎖一段情慾關係！影片由四仔名導Xavi Rocka執導，脫星陣容包括Angie Lynx、Angelique Lapiedra 、Mary Rock同Sofi Vega，故事以成人模特兒同經理人之間嘅關係為背景，講述呢4位索女對分屬好友嘅男經理人嗒晒糖，奈何對方並冇為意。某一晚，索女借解唔開胸圍扣為契機，終於同對方發生進一步關係。

打得火熱

朋友之間互相打打鬧鬧係好平常嘅事，有冇諗過咁都會擦槍走火？原來一切都係女方嘅陰謀！由MOFOS炮製嘅《Don't Break Me #44》，講述暗戀男性好友多時嘅索女，某日喺好友面前着住一套情趣內衣，跟住又問對方係咪好性感，之後仲借頭借路偷襲其兵器，結果玩出火，喺床上打成一片。影片由Mazy Myers、Dakota Tyler、Lulu Chu同Mickey Violet聯手演出，明顯地以青春脫星為賣點，加上劇情加入愛情元素，令人睇得更投入。