【是日通勝】

農曆三月廿五

甲辰年 戊辰月 丁卯日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、動土

忌：穿井、理髮、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：41、10、48

幸運顏色：淺黃色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

金牛座：愛情運非常好，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

雙子座：事業運急升，但愛情運欠佳，宜寄情工作。

巨蟹座：衣着上大膽一點，可提升魅力，催旺桃花。

獅子座：整體運勢微跌，但問題不大，毋須太擔心。

處女座：說好話是不用錢，不妨對情人多讚美幾句！

天秤座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

天蠍座：別把不快的事放在心，也毋須跟人作比較。

人馬座：自我增值是最佳投資，可提升謀生的實力。

山羊座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

水瓶座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

雙魚座：耐性不足，跟人說不了三兩句就會發脾氣。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 人緣旺

（跌）雞 財運差

鼠：心情欠佳，易因一些小事而大發雷霆。

牛：做事要有耐性，不應一遇挫折就退縮。

虎：適合出席社交活動，容易認識新朋友。

兔：事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

龍：精神狀態不錯，做起事來也得心應手。

蛇：跟伴侶有貌合神離的情況，不可忽視。

馬：做事粗心大意，還有舉棋不定的情況。

羊：加強對自身行業的了解，得着不會少。

猴：面對工作顯得手忙腳亂，很容易犯錯。

雞：是日沖煞，財運不佳，需要量入為出。

狗：身心顯得疲憊，對很多事都不感興趣。

豬：關注的事情盡在掌握中，心情相當好。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

君子愛財 巨門星

君子愛財，取之有道。講了二千多年，來到現今的資本世界，錢財已經走向虛無縹緲的一堆數字。很多人對錢財相當愛戀，努力追求，數十年來，還是原地踏步。有些人輕輕的說說話，或躺平地生活，也可以財源滾滾而來，何因？

山管人丁水管財，看財先看水，水的形勢千變萬化。在風水上的水法之門派多，而且很多都是不傳之秘。在三合派的水法之中，淨陰淨陽水法，這套水法之運用，在風水界內，是沒有爭議的。其他水法則各說各，爭議都是各自門派的觀點。

貪狼巨門武曲，三大吉星，貪狼重人丁，武曲重官貴，巨門重錢財。淨陰淨陽水法重來去水，來水由高向低流去，所以水的高點是財之來。如果是巨門星，代表此地利錢財，如果低點去水是巨門星，則是破財地。巨門星配艮卦，在北斗七星為第二顆，天璇。巨門星不但以水法如此，巨門星的山形，也是代表旺財的山，尤其特別影響二房人。

二黑巨門病符星，配卦為坤卦，這就是大家非常熟悉的巨門星，二黑巨門明明是凶星，為何是三大吉星之一，而且全世界都愛他。東北艮卦八白與西南坤卦二黑，合之為十，這就是玄學的玄妙之處。