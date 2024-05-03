個人電影總票房破32億！王一博拍住湯唯攻國際　劍指康城

內地頂流小生王一博主演新片在內地「五．一黃金檔」跑出，更令其主演電影總票房衝破30億元人民幣（約32.4億港元）！在影壇發展順暢的他，下一步想打入國際，有指將夥拍去年橫掃多個韓國影后獎的湯唯，拍攝名導程耳的新片《人魚》，角色原型是名著《小王子》。程耳曾跟章子怡及梁朝偉等影星合作，贏過不少電影獎項，今次劇組的野心是衝出亞洲，以超強卡士加世界名著，望殺入法國康城電影節！

王一博與導演程耳曾合作電影《無名》，程導對這位頂流小生甚為欣賞，故籌拍《人魚》時，早已篤定對方做男主角，而女主角方面一直非常神秘，近日內地終有消息指原來是甚有觀眾緣的湯唯。該片由籌備至今都極之秘密，有指兩人已進組作前期工作，王一博為配合角色更剪了新髮型，但為了保密造型，出席活動只能戴帽或假髮，將開戲消息封得密不透風！

劇組如此謹慎，全因對《人》片非常看重，王一博亦瞓身參與籌備工作。由於該片屬文藝電影，易於攞獎但難找投資者，有指王一博都有出面幫一把。他對程耳同樣信心十足，因程導被譽為近代甚具實力的導演，「能編、能剪、能導」，贏過不少電影獎項，業內人更將他與王家衛相比，曾拍過不少大片的他亦希望跟王家衛一樣衝出亞洲，打入國際，故今次開拍新片是希望打入法國康城電影節。

有指《人》片男主角的原型是世界名著《小王子》的主角，這個角色從小沒接觸外界，一直在山林當中成長，山林中的花草、小動物都是他的夥伴，直到他要離開老家去城市生活，方發現自己與繁榮熱鬧的城市格格不入，這個角色內心戲非常多，絕對考王一博的演技！

被質疑英語發音獲平反

王一博在影壇發展愈來愈好，與黃景瑜主演的電影《維和防暴隊》更在今年「五．一假期」創佳績，上映2天，票房逾2億元人民幣（約2.16億港元），亦令王一博個人電影票房衝破30億元人民幣（約32.4億港元），成績斐然！今年內地五．一黃金檔共有8部新片上映，全國電影票房約4.14億元人民幣（約4.47億港元），僅次於2019年的6.01億元人民幣（約6.49億港元）和2021年的4.57億元人民幣（約4.93億港元），位列該檔期單日票房影史第3位！

素來話題多多的王一博，近日為品牌擔任代言人拍攝廣告，期間大晒英語，卻被網民質疑發音有問題，指他「6個單詞錯5個半」，頓時登上熱搜，更被嘲諷丟臉。不過被揶揄足足一日之後，事情竟有突破性發展兼180度「風向改變」，有專業英語老師站出來為他平反，直指其發音完全沒有問題。