星玄｜高海寧與內地小生當眾激吻　高調公開病發入院原因

今日係5月3日農曆三月廿五，今日幸運星係山羊座，得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。而高海寧（高Ling）就係山羊座，高Ling自從出演《新聞女王》之後，人氣直綫飆升，唔單止成日返內地拍綜藝，而且有傳《新聞女王2》會原班人馬回歸，真係令唔少粉絲期待，今日高Ling咁幸運，工作上一定會再闖高峰。

而高Ling呢排喺綜藝節目《無限超越班2》入面，展現咗專業嘅演技，喺表演考試環節，高Ling同內地小鮮肉王鏘喺導師們面前親吻，全程冇借位拍攝，呢一幕令導師們都好驚訝，但都對高Ling嘅演出相當滿意，相信已經有唔少導演同製作人都已經知道高Ling嘅演技唔錯啦。

工作咁忙碌，上個月高Ling喺內地工作完，返香港嘅時候，就突然間發現自己條頸度生咗粒嘢，最後甚至入埋院添，不過好彩醫生Check完發現唔係好嚴重，但係需要多啲時間休息，高Ling都承認自己好容易緊張同焦慮，今次發病應該都同心情因素好大關係。趁今日各方面運勢都咁好，就好好休息下，勞逸結合，事業先行得長遠。

肖虎嘅朋友人緣旺，適合出席社交活動，容易認識新朋友。而趙露思就係肖虎，佢主演嘅新劇《珠簾玉幕》啱啱煞科，應該出年先可以上映，而趙露思拍完《神隱》之後，超過半年冇入組拍劇，唔少粉絲都擔心佢，今年只可以靠活動同綜藝增加曝光率，趙露思今日人緣咁旺，參加多啲社交活動，話唔埋可以識到更多製作人，咁就唔使驚冇劇拍。