S.H.E不和或升溫？Ella代Hebe登音樂節　被嘲執二攤

台灣女子組合S.H.E成員陳嘉樺（Ella）近日官宣參加內地音樂節，被質疑執被退貨成員田馥甄（Hebe）二攤，Ella方面的工作人員在社交網強調兩人不綑綁，以及Ella是獨立個體，試圖劃清界線，結果被網民嘲諷組合決裂！

Hebe原定會出席在天津舉行的音樂節，後疑因政治問題被內地網民群起抵制，最終消失於名單上。而近日S.H.E另一成員Ella就在社交網發布將參與同一音樂節的宣傳短片，不少網民留言表示歡迎，但有人質疑她是執Hebe二攤，Ella粉絲即時代澄清，指她早就有意參加，跟Hebe無關。也有網友調侃，讓她給好姊妹Hebe帶個話：「就在島上，安靜地吃你的意大利面吧。」Ella的工作人員隨即在評論區回覆：「任何事都與陳嘉樺無關，陳嘉樺是獨立的個體，別綑綁，謝謝。」並再次重申：「別再姊妹姊妹的，謝謝。」網民覺得Ella一方明顯擔心殃及池魚，趕緊撇清關係，並戲稱組合是否要決裂。

疑「割席」免受牽連

有指3名成員雖然關係未至決裂，但近年各有各發展，關係已大不如前，加上Ella去年才參加完《浪姐》，仍想繼續在內地市場發展，Ella的老公亦一直希望她跟Hebe劃清界線，以免影響她在內地的口碑。早前Ella被問到對於Hebe被退貨的看法，她也回答得小心翼翼，免受牽連：「這個事情我知道，然後馥甄她自己已經做出了回應，所以我就不再多說些甚麼。」