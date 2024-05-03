Ian大方面對新片官方海報獨欠自己：咁啱冇我戲份

人氣男團MIRROR日前完成巡唱新加坡站，昨晚（2日）齊齊乘坐航班返港，12子中唯獨柳應廷（Jer）未有隨隊回來，而現場依舊未有安排粉絲區供粉絲接機，故只見三數粉絲站於遠處觀望。

陳卓賢（Ian）最先步出機場貴賓室，他表示演唱會氣氛很好，當中最有趣是他們嘗試以當地語言跟觀眾打招呼時，發現觀眾似乎全不明白，笑言或許是自己講錯得不正宗。他又指當地天氣相當炎熱，成員們都熱得只穿背心，提到當地美食，他笑指因不熟路，故只跟陳瑞輝（Frankie）到街上吃了拉麵及海南雞。談到隊友Jer於今次演出唱了新歌《筆觸男孩憂鬱之死》，問他下站澳門巡唱時會否也改唱新歌？他說：「都會積極考慮，其實有好多其他歌可以唱。」另提到他們合演的電影《12怪盜》，北美宣傳海報發生12缺1獨欠他的事件，令部分Hellosss（Ian粉絲）非常不滿，炮轟官方對他欠尊重，並洗版式留言鬧爆，事隔數天後電影公司才換回齊人宣傳照，Ian估計當時使用的應是剛巧未有他戲份的劇照，才導致發生今次事件。

剛度過25歲生日的姜濤，於當地獲不少粉絲送上蛋糕，他坦言畢竟在開騷中而並非旅行，為保持身形及狀態，故不敢吃太多，亦有走到街上跑步，雖然天氣炎熱跑起來更辛苦，但相對更有效果，問到有否瘦了？他笑謂：「冇肥到，會繼續努力。（有冇食當地美食？）食咗招牌胡椒蟹、肉骨茶。」談到生日雖不在港，但大批姜糖（粉絲暱稱）仍繼續為他大肆慶祝，場面墟冚，他直言非常感動及溫暖。提到他被隊友呂爵安（Edan）上載了扯鼻鼾片作生日禮物，他笑謂：「證明我哋Tour真係好攰。（有冇嬲？）完全唔嬲，大家咁熟。」問他會否擔心Edan繼續放他更多「黑圖」？他稱自己也收藏了不少對方的黑圖，笑言會待對方生日時加倍奉還。另他亦期望完成今次巡唱後可找空檔飛外地旅行休息一下。

至於跟有邱士縉（Stanley）一同步出貴賓室的Edan，復述了被姜濤鼻鼾聲吵醒的經過：「咁啱佢坐喺側邊，本身我都瞓緊覺嘅，突然間就嘈醒咗，發生咩事呢？」他透露拍了兩段短片，笑言已揀選樣子較好看的一段，又強調出片前已獲對方同意。身旁邱士縉（Stanley）即笑指若Edan的手機遺失肯定是災難，因內藏了大量各成員的黑材料：「最主要受害者係阿Jer，我都有啲嘅，佢（Edan）係長期預計幾時有嘢發生就已經錄住！」另提到他在社交網發文指不滿意自己今次新加坡的表現，他坦言覺得自己唱得不夠好，下次會更專注。

至於一同步出貴賓室的盧瀚霆（Anson Lo）李俊傑（Jeremy）及陳瑞輝（Frankie），表示當地天氣比香港熱很多，直言是對體能一大挑戰，是流汗最多的一場演出，Anson Lo說：「平時我去任何地方都一定係着冷衫、長袖衫，今次成個Trip都係短袖，真係頂唔順，熱到生熱痱。」不過他笑言明天會回復「正常」，一年四季的冬天穿搭會再度登場。他們指今次行程未有太多時間逛街，不過有抽空吃海南雞飯。問到Anson Lo媽媽是否已煮定消夜等他？他指家人全都已到外地旅行，笑言或要考慮親自下廚煮消夜。

隊長楊樂文（Lokman）及王智德（Alton）則對巡唱將迎來澳門尾站坦言有感觸不捨，希望到時能帶給觀眾驚喜。江𤒹生（AK）與邱傲然（Tiger）則表示將來一定再有機會到海外演出，AK揚言希望能到日本巡唱，另表示稍後要開始跟Ian為Solo concert作準備。