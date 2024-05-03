Britney被爆與男友酒店吵大鑊　住客報警白車到場stand by

美國天后Britney Spears一直被精神問題所困擾，早前更被傳媒爆情況愈來愈嚴重，有心理醫生更叮囑她及早求醫，因而令一眾粉絲大為憂心！而前晚她被爆與男友Paul Soliz 於洛杉磯一豪華酒店Chateau Marmont 吵大鑊，她更被指一度情緒失控，最後住客報警求助，救護車到場。

據知當時有住客報警時形容一名女子（Britney）騷擾及恐嚇酒店員工及住客。而警員大約晚上10時半左右接報到場處理，但他們到場時沒有見到任何麻煩跡象便「收隊」離開現場。而Britney與男友Paul於11時返回酒店房繼續飲酒及派對。怎料，有傳她們於房內「吵大鑊」並動粗，有指Britney事件中腿部受傷。有傳媒指當時Britney於酒店套房的走廊內尖叫及失控，有幾名住客認為她精神崩潰於是再度報警，由於事件中可能有人受傷，救護車亦有到場作準備。

救護人員於凌晨時份到場後，有傳媒就影到赤腳的Britney衣衫不整並手持一個大枕頭及以毛氈包裹着行出來與醫護人員接觸，她明顯有哭過。最終她沒有登上救護車，並由保鏢陪伴下離開返回住所，當時未見其男友跟隨。

Britney翌日亦有於社交網站回應事件，她指醫護人員「非法地」到酒店，並指自己感覺被他們騷擾，最後更表示自己會離開洛杉磯移居波士頓。而她亦直指相關報道全純虛構，她否認與男友在爭吵時受傷，並指自己只是扭傷腳踝。事發後有Britney的朋友向傳媒透露她的男友Paul原本是她的家務助理，曾經有案底屬極度危險人物。