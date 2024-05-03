靈敢侶情：廚師和廚藝導師的分別

「出去上廚藝班，問啲老師嘢，佢哋答唔到㗎！」這是不少學生的經歷。今次為大家解構原因。

首先，我很相信大部分為人師表者，都會想教好學生，即使是商業興趣班。要知道，教課不能致富，做飲食顧問、做生意，才有更大機會。

講個例子：如果你問一個廚師：「為何要在吉士醬裏加忌廉？」他好大可能會答你：「因為滑啲！」這是他的師傅教的，一直傳承至今；不用問原因，跟着做就對了。

但作為廚藝導師，就要知道當中原因，因為導師責任，理應是去教學生製作、變通，令他們在家都能做到。假如是我，我會這樣答學生：「吉士醬即使不加忌廉，都會好滑，因為裏頭有蛋黃、甚至粟粉，但大前提是：如果你馬上吃。加忌廉，的確可令吉士醬的口感更滑、味道更重，但主要原因，是去利用脂肪和發打過程中注入的空氣、去延長鬆、軟、滑質地，確保在雪凍後不變硬。近似食物就是雪糕。換言之，如不是一次吃完，加忌廉是有幫助。」

所以，廚師和廚藝導師，是兩個不同的職業，雖然，兩者可同時兼任。但廚藝導師除了要懂得寫食譜、懂得煮、擅長食材替換，更重要的是，需具備高度的講解和示範能力，能夠將一個手勢解構成數個步驟，讓學生做得到。

香港的市場比較特別，有手藝就會被認為懂解說，但教車師傅不等於賽車手；游泳選手不等於教練；同一道理，麵包師傅、甜品師傅，也不等於是導師。

想上到一個性價比高的課堂，就得看老師的教學經驗，而不是他的產品是否賣至成行成市。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03